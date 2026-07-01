Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được điều động giữ chức Bí thư phường Hội An

(VTC News) -

Chiều 1/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo các quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công, điều động, chỉ định ông Trần Chí Cường - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hội An nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố hàng loạt các quyết định về công tác cán bộ. (Ảnh: Đ.N)

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phân công, giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031 để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Phân công, điều động, chỉ định bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên BTV Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phân công, điều động, chỉ định ông Đoàn Xuân Hiếu - Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Phân công, điều động, chỉ định ông Nguyễn Như Công - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Phân công, điều động bà Cao Thị Huyền Trân - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031 đến nhận công tác tại UBND thành phố để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy (kiêm nhiệm).

Phân công, điều động ông Nguyễn Đức Bình - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031 đến nhận công tác tại UBND thành phố, giới thiệu, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND thành phố; đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Trần Hải Vân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động ông Văn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 đến nhận công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề, giúp việc của BTV Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Điều động, chỉ định ông Đinh Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Anh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng.

Điều động, chỉ định ông Đinh Văn Vũ - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2026-2031.

Cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2025-2030 và cho thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Điện Bàn nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thế Đức; chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Linh nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Tăng Ngọc Đức - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2025-2030 tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Liên nhiệm kỳ 2025-2030.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Minh Xinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lãnh Ngọc để phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lãnh Ngọc nhiệm kỳ 2025-2030.