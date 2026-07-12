Phim có Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc 'cháy vé' ngày đầu ra rạp

(VTC News) -

Sau mùa ba tạo nên hiện tượng truyền thông mạnh mẽ, Running Man Vietnam 2026 đánh dấu sự trở lại bằng việc ra mắt phim điện ảnh đặc biệt mang tên Chúa tể thời gian.

Ngay trong ngày đầu công chiếu, phim ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi toàn bộ vé được bán hết. Phim cũng lọt top 3 doanh thu phòng vé trong ngày ra mắt, top 1 doanh thu riêng trên hệ thống CGV và trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, phim hiện thu về hơn 4,5 tỷ đồng.

Phim “Running Man Vietnam 2026: Chúa tể thời gian” tiếp tục gây sốt phòng vé.

Có thời lượng 125 phút, Chúa tể thời gian được xây dựng như một bộ phim phiêu lưu - giả tưởng, kể về cuộc chiến của 10 Thần Thú nhằm giành lấy ngôi vị Chúa tể thời gian để thiết lập lại trật tự thế giới. Các nhân vật phải vượt qua hàng loạt thử thách để khôi phục siêu năng lực, thể hiện bản lĩnh cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi bước vào cuộc đua xé bảng tên quen thuộc để tìm ra người chiến thắng cuối cùng.

Bên cạnh quy mô sản xuất, phần dựng phim và hậu kỳ tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ cách xử lý nhịp kể, hiệu ứng hình ảnh và những mảng miếng hài được cài cắm xuyên suốt.

Ở tập đặc biệt này, Trấn Thành tiếp tục giữ tinh thần thi đấu quyết liệt, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn duyên dáng và mưu lược, Liên Bỉnh Phát vẫn là đối thủ đáng gờm ở các thử thách thể lực. Anh Tú Atus và Quang Trung tiếp tục tạo nên nhiều màn tung hứng ăn ý, mang đến những tình huống hài hước, trong khi Captain Boy gây bất ngờ với nguồn năng lượng trẻ trung và tinh thần thi đấu nhiệt huyết.

Khả Như cho thấy kinh nghiệm từ nhiều chương trình truyền hình thực tế, còn Võ Điền Gia Huy nhanh chóng hòa nhập với các thành viên. Đặc biệt, Quân A.P trưởng thành rõ rệt khi không còn là “Út khờ” của mùa trước mà trở nên bản lĩnh và sắc sảo hơn trong chiến thuật.

Các thành viên Running Man Vietnam giao lưu với khán giả.

Tại buổi xem chung đặc biệt vào tối 11/7, các nghệ sĩ đều không giấu được sự háo hức khi lần đầu cùng khán giả thưởng thức thành quả sau thời gian ghi hình. Quân A.P chia sẻ anh vừa hồi hộp vừa nóng lòng được giới thiệu mùa mới đến khán giả. Trong khi đó, Liên Bỉnh Phát hài hước tiết lộ lịch trình ghi hình “bất chấp khả năng ăn biên bản”, đồng thời cho biết việc xem tập đặc biệt trên màn ảnh rộng càng khiến anh nôn nóng được tiếp tục bước vào những chặng đua tiếp theo.

Việc tiếp tục duy trì mô hình phát hành tập đặc biệt ngoài rạp không chỉ mở rộng trải nghiệm dành cho người hâm mộ mà còn từng bước tạo nên bản sắc riêng cho Running Man Vietnam. Từ một chương trình truyền hình thực tế, Running Man Vietnam đang phát triển thành một thương hiệu giải trí đa nền tảng.

Phim điện ảnh Running Man Vietnam 2026: Chúa tể thời gian hiện đã khởi chiếu trên toàn quốc. Tập đầu tiên của mùa mới sẽ phát sóng lúc 21h ngày 24/7 trên HTV7.