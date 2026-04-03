Phạt người đàn ông đốt rác dưới chân cầu Thăng Long, gây khói đen mù mịt

Ngày 3/4, lãnh đạo UBND phường Phú Thượng (TP Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ vụ việc một người đàn ông đốt rác dưới khu vực chân cầu Thăng Long, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hình ảnh người đàn ông cố tình đốt rác bừa bãi dưới chân cầu Thăng Long.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vào sáng 3/4, người dân phát hiện một đám khói đen bốc lên dày đặc từ khu vực dưới chân cầu Thăng Long. Khói lan rộng, bao phủ một vùng, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn và chất lượng không khí, khiến nhiều người dân lo ngại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Phú Thượng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, bao gồm công an phường và các đơn vị liên quan, nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xử lý vụ việc. Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy, đồng thời tổ chức thu gom, xử lý lượng rác thải bị đốt nhằm hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường.

Qua xác minh, Công an phường Phú Thượng xác định, người thực hiện hành vi đốt rác là ông H.C.T. (SN 1974, trú tại địa phương).

Lãnh đạo UBND phường Phú Thượng cho biết, hành vi đốt rác không đúng quy định không chỉ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, gây mất an toàn khu vực xung quanh, đặc biệt tại khu vực gần công trình giao thông trọng điểm như cầu Thăng Long.

Với vi phạm trên, ông H.C.T. bị xử phạt 3 triệu đồng, đồng thời buộc phải khôi phục hiện trạng ban đầu, thu dọn toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng theo quy định.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không tự ý đốt rác thải, đồng thời kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi gây ô nhiễm để được xử lý theo quy định.