Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển ở Quảng Trị

(VTC News) -

Ngày 5/6, UBND xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, thi thể nam giới vừa được người dân phát hiện tại bãi biển Đá Nhảy (xã Bắc Trạch).

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 5/6, người dân phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ tại khu vực biển Đá Nhảy nên trình báo chính quyền địa phương.

Thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Đá Nhảy, xã Bắc Trạch. (Ảnh: CTV)

Trên người nạn nhân có chứng minh nhân dân cũ mang tên V.V.C (SN 1987, địa chỉ thường trú trước đây tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - nay là xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị).

Nhận được tin báo, đại diện chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cách đây khoảng 10 ngày, lãnh đạo UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, địa phương đang phối hợp với lực lượng công an điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông được phát hiện tử vong trong ô tô trên đồi Thiên An.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân sinh năm 1980, trú tại TP Huế.

Người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể nạn nhân trong ô tô Land Cruiser đỗ tại khu vực trên nên trình báo cơ quan chức năng.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu tự tử. Nạn nhân được cho là đã tử vong khoảng 3 ngày trước khi được phát hiện.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.