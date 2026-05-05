Tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy cầu vượt biển dài nhất miền Trung

Đến 5h sáng ngày 5/5 lực lượng chức năng phát hiện thi thể người đàn ông nhảy từ cầu vượt cửa biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) xuống biển. Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân nằm cách khu vực cầu vượt biển Thuận An không xa.

Trước đó, chiều tối 3/5, tại khu vực cầu vượt cửa biển Thuận An người đàn ông bất ngờ trèo qua lan can rồi nhảy xuống vùng nước sâu phía dưới.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Tuy nhiên, do khu vực cửa biển có dòng chảy phức tạp, việc tiếp cận và xác định vị trí nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân nghi nhảy từ cầu vượt Thuận An xuống biển tự tử

Tại hiện trường trên cầu, cơ quan chức năng phát hiện một xe máy hiệu Sirius màu đen đỏ mang biển kiểm soát 75E1-028.xx, cùng một đôi giày và một chiếc quần dài, nghi là của nạn nhân để lại.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân nghi là ông L.T. (47 tuổi), không có việc làm ổn định và không có nơi ở cố định. Thời gian gần đây, người này sinh sống cùng em gái tại khu dân cư Tân Thành, phường Phong Quảng (TP Huế).

Để phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân, hàng chục người thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC& CNCH Công an TP Huế, Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ, thợ lặn thiện nguyện và chính quyền địa phương được huy động đến hiện trường cùng nhiều phương tiện như tàu thuyền, ca nô, thiết bị lặn chuyên dụng.

Sáng 30/4, cầu vượt cửa biển Thuận An chính thức thông xe. Theo Ban Quản lý dự án, công trình cơ bản hoàn thành các hạng mục chính như thảm bê tông nhựa mặt cầu, hệ thống chiếu sáng, lan can, biển báo và sơn kẻ phân làn, đủ điều kiện đưa vào khai thác bước đầu. Một số hạng mục phụ trợ như vỉa hè và hệ thống thoát nước đoạn cuối tuyến sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới. Dự kiến toàn tuyến sẽ hoàn thành đồng bộ vào ngày 30/6. Tính đến thời điểm hiện tại, cầu Thuận An là cây cầu vượt biển dài nhất miền Trung với chiều dài 2,36 km, rộng 20 m, gồm 4 làn xe; nhịp cầu chính rộng 23,5 m. Công trình được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, sử dụng kết cấu dầm, cáp hỗn hợp cho các nhịp chính, trong đó nhịp dài nhất hơn 200 m. Trong quá trình thi công, nhà thầu đã khoan nhiều cọc nhồi để xây dựng trụ cầu giữa cửa biển. Theo thiết kế, cầu bảo đảm khả năng thông thuyền với trọng tải hơn 5.000 tấn.