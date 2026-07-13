Phát hiện thi thể bé gái trong giỏ xách bỏ lại bên đường ở Lâm Đồng

Sáng 13/7, lãnh đạo UBND phường La Gi (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra vụ phát hiện thi thể một bé gái trong giỏ xách bên đường trên địa bàn.

Cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Ảnh: T.M

Theo thông tin ban đầu, vào tối 12/7, một công nhân môi trường đô thị trong lúc thu gom rác tại tổ dân phố 2 Tân An, phường La Gi thì phát hiện một chiếc giỏ xách bị bỏ lại bên đường Ngô Quyền, với nhiều dấu hiệu bất thường nên đến kiểm tra.

Khi mở giỏ xách, người này phát hiện bên trong là thi thể một bé gái khoảng 2 tháng tuổi nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé gái trong giỏ xách. Ảnh: T.M

Tiếp nhận tin báo, Công an phường La Gi nhanh chóng có mặt, phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết, trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc và danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.