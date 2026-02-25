Kẻ cùng đồng bọn giật súng, tấn công công an ở Đà Nẵng ra đầu thú

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa vận động đầu thú thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Đỗ Thanh Tùng (SN 1987, trú tổ 189, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Tại cơ quan công an, Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đỗ Thanh Tùng ra đầu thú sau hơn 1 năm trốn truy nã. (Ảnh: C.A)

Trước đó, khoảng 2h ngày 3/7/2024, anh N.T.C. (SN 1999; quản lý quán nhậu Sarang Night trên đường Trần Văn Trứ, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, nay là phường Hoà Cường) thấy bàn B7 có 5 khách đang ngồi nên cầm ly bia đến mời.

Tại đây, Đỗ Thanh Tùng dùng ly bia thuỷ tinh đánh mạnh vào vùng trán anh N.T.C., gây vết thương dài khoảng 5cm, phải khâu 10 mũi. Sau khi bị đánh, anh N.T.C. chạy ra ngoài và đến Công an phường Bình Thuận trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường phân công lực lượng xuống hiện trường, mời các bên liên quan về làm việc. Tuy nhiên, khi cán bộ công an yêu cầu chấp hành, các đối tượng buông lời lẽ chửi bới, thách thức và có hành vi chống đối quyết liệt.

Đáng chú ý, Tùng có hành vi đánh và giật súng của một cán bộ công an nhưng không thành. Đối tượng Nguyễn Văn Năm (SN 1993, trú phường Cẩm Lệ) lao vào xô đẩy, đạp cán bộ đang làm nhiệm vụ và tìm cách giật súng.

Cùng lúc, Phạm Tấn Thành (SN 1991, trú phường Cẩm Lệ) lái xe máy chở Tùng bỏ chạy. Khi bị ngăn chặn, Thành còn lái xe tông thẳng vào cán bộ công an rồi tăng ga tẩu thoát. Mặc dù lực lượng làm nhiệm vụ đã nổ súng chỉ thiên, yêu cầu chấp hành nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục chống đối.

Ngày 10/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Văn Năm và Phạm Tấn Thành về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Năm và Phạm Tấn Thành để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Nguyễn Văn Năm bị HĐXX tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, Phạm Tấn Thành bị tuyên phạt 4 năm tù giam. Riêng Đỗ Thanh Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục ra Quyết định truy nã số 2089/QĐTN đối với Tùng.

Sau thời gian lẩn trốn, trước sự kiên trì vận động của lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng, ngày 25/2, Đỗ Thanh Tùng đã ra đầu thú.