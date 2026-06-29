Pakistan tấn công dọc biên giới với Afghanistan

(VTC News) -

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết chiến dịch quân sự được tiến hành để truy quét các nhóm mà Islamabad cho là đứng sau vụ tấn công đẫm máu tại thành phố Karachi cuối tuần qua. Tuy nhiên, Afghanistan nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng lãnh thổ nước này là nơi trú ẩn của các lực lượng chống Pakistan.

Các cuộc không kích ngày 29/6 đánh dấu diễn biến căng thẳng mới nhất trong quan hệ giữa hai nước láng giềng vốn liên tục bất ổn kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan năm 2021. Động thái này cũng diễn ra chỉ vài tháng sau cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần giữa hai bên hồi tháng 2.

Một thành viên an ninh Taliban đứng trên đống đổ nát của một ngôi nhà sau cuộc không kích mà Taliban cho rằng do Pakistan thực hiện vào ngày 10/6 năm 2026. © Reuters

Người phát ngôn chính quyền Taliban, ông Zabihullah Mujahid, cáo buộc các cuộc không kích nhằm vào ba tỉnh miền Đông khiến hàng chục dân thường thiệt mạng hoặc bị thương, đồng thời lên án hành động này.

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi các tay súng sử dụng vũ khí và thuốc nổ tấn công trụ sở lực lượng bán quân sự Rangers tại thành phố cảng Karachi, khiến ba binh sĩ Pakistan thiệt mạng. Lực lượng an ninh sau đó hạ ba đối tượng và bắt giữ một nghi phạm bị thương, được xác định là công dân Afghanistan.

Tổ chức Jamaat-ul-Ahrar, một nhánh tách ra từ Taliban Pakistan, nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Theo ông Tarar, chiến dịch mới của Pakistan nhắm vào các căn cứ và nơi ẩn náu của Jamaat-ul-Ahrar cùng Fitna al-Khwarij - thuật ngữ mà Islamabad sử dụng để chỉ lực lượng Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP).

Những năm gần đây, Pakistan chứng kiến sự gia tăng các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát và lực lượng an ninh. Giới chức nước này cho rằng phần lớn các vụ việc do TTP và các nhóm đồng minh tiến hành. Dù là hai tổ chức riêng biệt, Taliban Pakistan và Taliban Afghanistan được xem là có quan hệ đồng minh.

Hai nước từng đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 3, song các vụ đụng độ lẻ tẻ vẫn tiếp diễn. Hồi tháng 6, các cuộc không kích của Pakistan bị Afghanistan cáo buộc đã khiến 13 người thiệt mạng.

Trong bối cảnh Islamabad đang đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, Pakistan khẳng định chiến dịch quân sự dọc biên giới Afghanistan là cần thiết nhằm đối phó với tình trạng bạo lực cực đoan trong nước.

Phía Afghanistan tiếp tục phủ nhận việc các nhóm vũ trang sử dụng lãnh thổ nước này để tiến hành hoạt động chống Pakistan, đồng thời cáo buộc các chiến dịch quân sự của Islamabad gây thương vong nghiêm trọng cho dân thường. Liên Hợp Quốc từng cho biết một cuộc không kích nhằm vào trung tâm cai nghiện ở Afghanistan hồi tháng 3 khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Xung đột ngắn giữa Pakistan và Afghanistan bùng phát cuối tháng 2 từng khiến hàng trăm người chết và hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều nỗ lực hòa giải của các nước đến nay vẫn chưa thể mang lại giải pháp lâu dài, trong khi khu vực biên giới giữa hai nước phần lớn vẫn đóng cửa sau các vụ bạo lực xuyên biên giới từ tháng 10 năm ngoái.