Cựu Cục phó hải quan gợi ý 'chi phí' giúp doanh nghiệp thực phẩm giả thông quan

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, về 3 tội danh gồm Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị can Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, bị truy tố về 2 tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Cục trưởng Giám sát quản lý về hải quan; Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về hải quan bị truy tố tội Nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Thế Việt thời điểm chưa bị khởi tố.

Theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động, từ năm 2021 đến năm 2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế, nhóm Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 304 tỷ đồng.

Ngoài ra, “ông trùm” thực phẩm chức năng giả còn lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho một số lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước. Thông qua việc hối lộ, Mạnh được tạo điều kiện trong việc thẩm định, kiểm tra nhà máy, thông quan hàng hóa, đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tiết lộ thông tin khi bị kiểm tra, qua đó sản xuất, buôn bán hàng giả, hưởng lợi bất hợp pháp.

Để được thông quan 4 lô hàng có chứa chất Chondroitin Sulfate Sodium, Nguyễn Năng Mạnh chỉ đạo Nguyễn Thị Thu Hòa liên hệ và đưa văn bản của Công ty Hùng Phương cho Nguyễn Hữu Tuân, cán bộ Cục Giám sát quản lý về hải quan để nhờ giúp đỡ.

Sau đó, Tuân gặp Nguyễn Thế Việt, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan đưa văn bản trên, Việt đồng ý và yêu cầu Tuân hỏi doanh nghiệp mức “chi phí”. Tuân gặp, thống nhất với Nguyễn Năng Mạnh việc đưa 1,5 tỷ đồng cho Tuân để giúp Công ty Hùng Phương có văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tuân báo lại Việt rằng doanh nghiệp đưa 800 triệu đồng, Việt đồng ý và yêu cầu đưa trước 300 triệu đồng để làm việc với Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. Đồng thời, Việt nói với Tuân rằng văn bản của Công ty Hùng Phương gửi trước đây nêu nhiều lô hàng, nhiều nguyên liệu, yêu cầu doanh nghiệp làm lại văn bản chỉ trình bày vướng mắc về chất Chondroitin Sulfate Sodium. Tuân trao đổi lại với Mạnh nội dung này.

Mạnh sau đó chỉ đạo Công ty Hùng Phương làm lại văn bản gửi cho Cục Giám sát quản lý về hải quan. Khoảng 14h ngày 14/12/2023, tại Tổng cục Hải quan, Mạnh đưa cho Tuân 300 triệu đồng và hẹn khi nào có văn bản của Bộ Y tế sẽ đưa 1,2 tỷ đồng còn lại.

Tuân đưa cho Việt số tiền trên, sau đó Việt trao đổi và đưa cho Phan Công Chiến, Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp dược, Cục Quản lý Dược, nhờ sớm ban hành văn bản để Công ty Hùng Phương nhập khẩu.

Ngày 19/12/2023, Việt ký văn bản gửi Cục Quản lý Dược. Ngày 28/12/2023, Chiến chỉ đạo cấp dưới dự thảo văn bản và nhắn tin cho Lê Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, nhờ Dũng ký văn bản thông báo cho Cục Giám sát quản lý về hải quan. Chiến thông báo cho Việt biết và cho người sang lấy, đồng thời chụp ảnh gửi cho Việt văn bản trả lời của Cục Quản lý Dược.

Chiều tối ngày 29/12/2023, Mạnh gặp và đưa Tuân số tiền 1,2 tỷ đồng còn lại, Tuân đưa cho Mạnh văn bản của Cục Quản lý Dược.

Nhận tiền, Tuân đưa cho Việt 500 triệu đồng và xin lại 100 triệu đồng tiền công môi giới, Việt đồng ý.

Ngày 4/1/2024, Việt ký văn bản gửi Công ty Hùng Phương, đồng thời gửi Cục Hải quan TP Hà Nội, Cục Hải quan TP Hải Phòng. Trên cơ sở này, Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư gia công TP Hà Nội cho Công ty Hùng Phương thông quan hàng hóa tồn đọng và nhập khẩu các lô hàng mới là nguyên liệu thực phẩm, có chất Chondroitin Sulfate Sodium.