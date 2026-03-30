Ông Phan Thiên Định tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026–2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, với sự tín nhiệm của 100% đại biểu dự họp đã bầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026–2031. Hai Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX gồm ông Dương Tất Thắng và bà Nguyễn Thị Việt Hà.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định. (Ảnh: BHT)

Cũng tại kỳ họp, với 100% đại biểu tán thành, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bầu ông Phan Thiên Định – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021–2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới gồm ông Trần Báu Hà, ông Hồ Huy Thành và bà Nguyễn Thị Nguyệt. HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng bầu 15 ủy viên UBND tỉnh theo quy định.

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971, quê quán phường Thuận An, TP Huế; có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được điều động về Hà Tĩnh, ông Định từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) như: Phó bí thư Thành ủy TP Huế, Chủ tịch UBND TP Huế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế....

Tháng 11/2025, ông được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025–2030. Ngày 18/11/2025, tại kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.