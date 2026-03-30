Ông Nguyễn Hoàng Giang tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 30/3, HĐND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua các báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành lập các ban, bầu trưởng các ban thuộc HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, với 66/66 đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng bầu các ông, bà gồm: Y Ngọc, Trần Phước Hiền, Nguyễn Ngọc Sâm, Nguyễn Công Hoàng, Đỗ Tâm Hiển giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 -2031.

Ông Nguyễn Hoàng Giang (55 tuổi, quê quán TP Hải Phòng), trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Giang từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc Sở Thương mại Hải Phòng (Sở Công Thương), Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Bình (nhiệm kỳ 2016-2021).

Tháng 6/2020, ông Nguyễn Hoàng Giang được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ KH&CN. Tháng 7/2024, ông Giang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và giữ chức cho đến nay.