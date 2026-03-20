Danh sách 61 người trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết số 138/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Ủy ban Bầu cử Lào Cai, toàn tỉnh có 1.185.735/1.185.763 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,998%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao của Nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, 98/99 xã, phường đạt 100% cử tri đi bầu, tạo nên không khí phấn khởi, sôi nổi trong ngày hội lớn của toàn dân.

Theo kết quả được công bố, 61 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Lào Cai là những đại biểu được lựa chọn từ 105 ứng cử viên tham gia ứng cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri trong toàn tỉnh.

Danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STT Họ và tên Chức vụ 1 Hà Đức Anh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mậu A 2 Nguyễn Thị Lan Anh Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 3 Nguyễn Tuấn Anh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 4 Hoàng Quốc Bảo Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Yên 5 Hoàng Thị Thanh Bình Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai 6 Triệu Thị Bình Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Lào Cai 7 Giàng A Cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mù Cang Chải 8 Nguyễn Anh Chuyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Văn Bàn 9 Nguyễn Đức Cường Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai

10 Bàn Thị Dào Phó Giám đốc Hợp tác xã Lùng Lô, xã Thượng Bằng La 11 Bàn Thị Diện Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai 12 Giàng Thị Dung Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai 13 Nguyễn Đức Dũng Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Thành, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 14 Trần Đông Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 15 Lê Minh Đức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai 16 Hoàng Giang Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai 17 Đinh Minh Hà Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai 18 Phạm Ngân Hà Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai 19 Đỗ Phi Hải Trưởng Ban Pháp chế – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

20 Nguyễn Thu Thanh Hằng Bác sĩ Khoa Nội AB – Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai 21 Đặng Duy Hiển Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai 22 Bàn Thị Hoa Nhân viên Văn phòng – Doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai 23 Nguyễn Duy Hòa Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 24 Nguyễn Quốc Huy Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai 25 Trần Quốc Huy Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai 26 Giàng Quốc Hưng Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai 27 Ngô Việt Hưng Phó Trưởng Ban, Ban Kinh tế - Ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 28 Nguyễn Việt Hưng Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai 29 Hoàng Thị Lan Hương Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

30 Đào Văn Hương Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai 31 Vũ Quỳnh Khánh Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng bộ HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai 32 An Hoàng Linh Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BTV Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai 33 Nguyễn Ngọc Linh Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư chi bộ Văn phòng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai 34 Trần Hải Long Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 35 Nguyễn Quốc Luận Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai 36 Tô Thị Thanh Mai Phó Bí thư chi bộ nghiệp vụ I, Trưởng phòng Xây dựng VBQPPL – Phòng Xây dựng VBQPPL, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai 37 Vàng Thị Tuyết Mai Nông dân – Thôn Bản Xèo, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai 38 Sùng Thị Me Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội – Hội đồng nhân dân phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai 39 Lý Bình Minh Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

40 Đỗ Thị Thanh Nga Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai 41 Hoàng Thùy Ninh Trưởng phòng Hành chính - Quản trị – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai 42 Nguyễn Chương Phát Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH TW Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai 43 Đoàn Hữu Phung Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội HĐND phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai 44 Nguyễn Thế Phước Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai 45 Nguyễn Kiều Phương Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai 46 Lê Ngọc Quỳnh Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THPT Lào Cai 47 Đỗ Hiếu Thảo Trưởng phòng, Phòng công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai 48 Hà Mạnh Thắng Phó Trưởng ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 49 Hà Thái Thọ Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

50 Trần Xuân Thủy Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 51 Phan Đăng Toàn Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai 52 Giàng A Tống Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai 53 Trần Quốc Trung Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai 54 Lã Anh Tuấn Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 55 Trần Anh Tuấn Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai 56 Lê Thị Hồng Vân Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư chi bộ 1 - Đảng bộ HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 57 Ngụy Phi Kiều Vân Ủy viên BCH Đảng bộ HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 58 Đoàn Thị Vân Nhân viên hành chính nhân sự, Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà chi nhánh Lào Cai, tỉnh Lào Cai 59 Giàng Seo Vần Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai

60 Lý Thị Vinh Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 61 Đinh Khắc Yến Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai