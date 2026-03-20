20/03/2026 19:43:00 +07:00

Danh sách 61 người trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2026 - 2031

20/03/2026 19:43:00 +07:00
(VTC News)

Uỷ ban Bầu cử tỉnh Lào Cai vừa công bố danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết số 138/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Ủy ban Bầu cử Lào Cai, toàn tỉnh có 1.185.735/1.185.763 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,998%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao của Nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, 98/99 xã, phường đạt 100% cử tri đi bầu, tạo nên không khí phấn khởi, sôi nổi trong ngày hội lớn của toàn dân.

Theo kết quả được công bố, 61 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Lào Cai là những đại biểu được lựa chọn từ 105 ứng cử viên tham gia ứng cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri trong toàn tỉnh.

Danh sách 61 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031:

STTHọ và tênChức vụ
1Hà Đức AnhBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mậu A
2Nguyễn Thị Lan AnhPhó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
3Nguyễn Tuấn Anh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
4Hoàng Quốc BảoỦy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Yên
5Hoàng Thị Thanh BìnhPhó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
6Triệu Thị Bình Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh Lào Cai
7Giàng A Cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mù Cang Chải
8Nguyễn Anh Chuyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Văn Bàn
9Nguyễn Đức CườngỦy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lào Cai
10Bàn Thị DàoPhó Giám đốc Hợp tác xã Lùng Lô, xã Thượng Bằng La
11Bàn Thị Diện Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai
12Giàng Thị DungPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai
13Nguyễn Đức DũngChủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Thành, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai
14Trần Đông Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
15Lê Minh ĐứcBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai
16Hoàng Giang Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai
17Đinh Minh Hà Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai
18Phạm Ngân Hà Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai
19Đỗ Phi Hải Trưởng Ban Pháp chế – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
20Nguyễn Thu Thanh HằngBác sĩ Khoa Nội AB – Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai
21Đặng Duy Hiển Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai
22Bàn Thị HoaNhân viên Văn phòng – Doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai
23Nguyễn Duy Hòa Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
24Nguyễn Quốc Huy Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai
25Trần Quốc Huy Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai
26Giàng Quốc Hưng Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai
27Ngô Việt Hưng Phó Trưởng Ban, Ban Kinh tế - Ngân sách – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
28Nguyễn Việt Hưng Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai
29Hoàng Thị Lan HươngPhó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
30Đào Văn Hương Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai
31Vũ Quỳnh Khánh Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng bộ HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai
32An Hoàng Linh Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BTV Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai
33Nguyễn Ngọc Linh Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư chi bộ Văn phòng, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai
34Trần Hải Long Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
35Nguyễn Quốc Luận Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai
36Tô Thị Thanh Mai Phó Bí thư chi bộ nghiệp vụ I, Trưởng phòng Xây dựng VBQPPL – Phòng Xây dựng VBQPPL, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai
37Vàng Thị Tuyết Mai Nông dân – Thôn Bản Xèo, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai
38Sùng Thị Me Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội – Hội đồng nhân dân phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
39Lý Bình Minh Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
40Đỗ Thị Thanh Nga Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai
41Hoàng Thùy Ninh Trưởng phòng Hành chính - Quản trị – Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai
42

Nguyễn Chương Phát

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH TW Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai
43Đoàn Hữu PhungBí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội HĐND phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai
44Nguyễn Thế PhướcỦy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai
45Nguyễn Kiều PhươngUỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai
46Lê Ngọc QuỳnhBí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THPT Lào Cai
47Đỗ Hiếu ThảoTrưởng phòng, Phòng công tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai
48Hà Mạnh ThắngPhó Trưởng ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
49Hà Thái ThọPhó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
50Trần Xuân ThủyTrưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
51Phan Đăng ToànỦy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
52Giàng A TốngỦy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai
53Trần Quốc TrungBí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai
54Lã Anh TuấnPhó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
55Trần Anh TuấnỦy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai
56Lê Thị Hồng VânỦy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư chi bộ 1 - Đảng bộ HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
57Ngụy Phi Kiều VânỦy viên BCH Đảng bộ HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
58Đoàn Thị VânNhân viên hành chính nhân sự, Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà chi nhánh Lào Cai, tỉnh Lào Cai
59Giàng Seo VầnỦy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai
60Lý Thị VinhỦy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
61Đinh Khắc YếnBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai
Viên Minh
