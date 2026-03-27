Hà Nội: Kỳ họp thứ Nhất HĐND phường Tây Hồ khóa II bầu đủ nhân sự chủ chốt

Sáng 27/3, tại kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa II. Theo đó, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu trên địa bàn phường đạt tỷ lệ 99,97%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao của Nhân dân.

Thường trực HĐND phường Tây Hồ ra mắt tại kỳ họp. (Ảnh: Ngọc Tú)

Phường Tây Hồ đã bầu đủ 27 đại biểu HĐND phường, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ Nhất của HĐND phường Tây Hồ khóa II hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc theo kế hoạch, bầu đủ các chức danh HĐND và các chức danh UBND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ khóa I đã được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ, báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa II.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ khóa I tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND phường Tây Hồ khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Tuấn Dương, Phó Chủ tịch UBND phường và ông Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch UBND phường cũng được bầu tái cử giữ các chức danh trên trong nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ phát biểu. (Ảnh: Ngọc Tú)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ nhấn mạnh, ngay sau kỳ họp, các đại biểu HĐND phường cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt là tăng cường công tác giám sát, bám sát thực tiễn cơ sở, kịp thời nắm bắt và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri trên địa bàn.

“Mỗi đại biểu phải luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, qua đó khẳng định rõ vai trò, vị thế và trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm mà cử tri đã gửi gắm”, ông Nguyễn Đình Khuyến khẳng định.