Ô tô 36A-763.29 lấn làn, dùng biển số không đúng đăng ký bị phạt 51 triệu

(VTC News) -

Phẫn nộ tài xế ô tô 36A 763.29 ngang nhiên lấn làn, chèn ép xe khác giữa phố

Liên quan vụ ô tô 36A-763.29 lấn làn, chèn ép xe khác giữa phố, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, đơn vị vừa thực hiện xử phạt với trường hợp vi phạm giao thông đường bộ.

Theo đó, cách đây ít ngày, nhiều trang mạng xã hội Facebook đăng tải clip do camera hành trình ghi lại cho thấy chiếc ô tô nhãn hiệu Ford màu trắng loại 7 chỗ gắn biển số 36A 76329 cố tình lấn làn, chèn ép xe cùng chiều khi chạy trên đường Nguyễn Trãi đoạn gần nút giao với đường Hạc Thành - Phan Bội Châu (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá) gây bức xúc dư luận.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá, sau khi nắm được thông tin, đơn vị vào cuộc điều tra, xác minh và xác định, chiếc xe vi phạm gắn biển số của chiếc xe khác.

Ô tô Ford màu trắng loại 7 chỗ thực tế mang biển số 36A-660.51 nhưng gắn biển số 36A-763.29

Sáng 14/4, lực lượng chức năng mời tài xế vi phạm đến làm việc là anh T.T.M (trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hoá). Chiếc xe Ford màu trắng do anh T.T.M điều khiển và thực hiện hành vi lấn làn, chèn ép xe khác trên đường thực tế mang biển số 36A-660.51 nhưng gắn biển số 36A-763.29.

Anh T.T.M cũng không phải chủ nhân của chiếc xe Ford màu trắng kể trên mà mượn lại của một người chị tên L.T.T (trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá).

Với hành vi điều khiển ô tô vượt xe không đúng quy định, điều khiển xe có gắn biển số không đúng với chứng nhận đăng ký xe, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá xử phạt đối với chủ xe, người điều khiển phương tiện vi phạm tổng số tiền 51 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe của tài xế.

“Qua sự việc này, các chủ xe, người điều khiển phương tiện cần nêu cao ý thức không được gắn biển số xe không đúng với đăng ký và chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông”, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá khuyến cáo.