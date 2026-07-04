Nordic Naturals lan toả thông điệp 'Định hướng chuẩn mực - Di sản tinh khiết'

(VTC News) -

Với sự tham dự của đại diện Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Vietnam), các chuyên gia y tế, đối tác chiến lược cùng đông đảo khách mời trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh “True North” – biểu tượng của phương hướng đúng đắn và những giá trị bền vững – chương trình truyền tải triết lý phát triển mà Nordic Naturals theo đuổi trong hơn 30 năm qua: Khoa học – Minh bạch – Tinh khiết.

Điểm nhấn của sự kiện là phiên tọa đàm “Unlock the Power of Omega-3s”, nơi các chuyên gia cùng trao đổi về vai trò của Omega-3 cũng như những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn một sản phẩm chất lượng.

Thay vì chỉ tập trung vào hàm lượng EPA và DHA, các diễn giả nhấn mạnh nhiều yếu tố đang ngày càng được người tiêu dùng trên thế giới quan tâm như độ tươi của dầu cá, khả năng kiểm soát quá trình oxy hóa, nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất và tính minh bạch trong kiểm nghiệm chất lượng.

Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của ông John Stockman – CEO Nordic Naturals, đồng thời là thành viên Ban Lãnh đạo GOED (Global Organization for EPA and DHA Omega-3s) – tổ chức quốc tế thúc đẩy các tiêu chuẩn chất lượng và phát triển bền vững của ngành Omega-3.

Trong phần chia sẻ tại sự kiện, ông John Stockman cho biết Nordic Naturals mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức về khoa học dinh dưỡng, khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm dựa trên chất lượng, bằng chứng khoa học và tính minh bạch.

Sự kiện do Greenwise, đơn vị phân phối độc quyền Nordic Naturals tại Việt Nam, phối hợp tổ chức, đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược phát triển lâu dài của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Greenwise cho biết doanh nghiệp không chỉ tập trung đưa các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam mà còn mong muốn góp phần xây dựng nhận thức về việc lựa chọn Omega-3 dựa trên các tiêu chí khoa học như độ tinh khiết, độ tươi, khả năng kiểm soát oxy hóa và minh bạch trong kiểm nghiệm.

Thông qua sự kiện, Nordic Naturals tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam, đồng thời hướng tới việc đồng hành cùng đội ngũ chuyên gia y tế và các đối tác trong việc lan tỏa kiến thức khoa học, góp phần nâng cao tiêu chuẩn lựa chọn Omega-3 trên thị trường.