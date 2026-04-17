Nợ nần, người phụ nữ ở Đà Nẵng lừa chuyển nhượng đất dự án

(VTC News) -

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1969, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Thị Thu Hương bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020, Nguyễn Thị Thu Hương thỏa thuận chuyển nhượng một số thửa đất thuộc dự án khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2), nay thuộc xã Núi Thành. Để tạo lòng tin, Hương đưa ra thông tin cần tiền để tất toán khoản vay ngân hàng nhằm rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phục vụ ký kết hợp đồng chuyển nhượng cho người dân.

Tin tưởng, nhiều người đã giao tiền cho Hương. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện việc tất toán ngân hàng như cam kết mà sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Khi người dân yêu cầu hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Hương không thực hiện mà còn chuyển các thửa đất đã thỏa thuận cho người khác nhằm thanh toán nợ, qua đó chiếm đoạt tiền của bị hại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hương để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ số bị hại và các hành vi liên quan.