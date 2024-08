Lừa bán 2 lô đất 'ảo' cho người thân để chiếm đoạt tiền tỷ

(VTC News) -

Ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Xuân Hiếu (SN 1968, trú thôn Diêm Phổ, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, Hiếu lợi dụng mối quan hệ anh em trong gia đình, đưa ra thông tin gian dối rằng mình đang sở hữu 2 thửa đất tại khu tái định cư P.L. thuộc xã Tam Anh Nam, đang cần bán.

Võ Xuân Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: C.A)

Tin lời Hiếu, ông N.T.B. (SN 1977, trú tại khối phố Xuân Đông, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đồng ý mua 2 thửa đất với số tiền 1,17 tỷ đồng. Hiếu sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào việc cá nhân, không có tiền trả lại ông N.T.B.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại của Võ Xuân Hiếu hãy gửi đơn đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam để được giải quyết.

Cách đây 2 tuần, một vụ án tương tự được TAND TP Đà Nẵng xét xử. Bị cáo là Trần Thị Phương Dung (50 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), bị xét xử với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 14/8/2019, Dung mua của vợ chồng ông Nguyễn Xuân Thanh Tiến ở xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păc, tỉnh Gia Lai lô đất 324m2 tại thôn Quang Nam, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Ngày 22/11/2019, Dung ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này cho bà Trần Thị Cẩm Tiên (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để đảm bảo cho khoản nợ mà Dung đã vay của bà Tiên.

Đến ngày 28/1/2021, Dung chào bán lô đất này cho ông Mai Xuân Đạt với giá 1,7 tỷ đồng. Dung nói dối với ông Đạt lô đất này đang làm thủ tục tách thửa nên sổ đỏ gốc đang nộp ở UBND huyện Hòa Vang, đưa cho ông Đạt xem bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin tưởng, ông Đạt đồng ý mua, giao cho Dung 300 triệu đồng đặt cọc, thỏa thuận rằng số còn sẽ được thanh toán hết vào ngày 4/2/2021 khi hai bên ký hợp đồng công chứng.

Đến ngày 4/2, Dung lấy giấy tờ tùy thân của ông Đạt và của mình, dùng bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lập hợp đồng chuyển nhượng nhưng công chứng viên không ký do không có sổ đỏ gốc. Không làm thủ tục chuyển nhượng được lô đất, liên tục bị ông Đạt hối thúc, Dung cứ hẹn hết lần này đến lần khác nhưng không thực hiện.