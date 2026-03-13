Tự ý bán đất góp vốn, người đàn ông chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng

(VTC News) -

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đây gia đình ông L.C.N. (trú TP.HCM) và gia đình Nguyễn Văn Hải từng sinh sống cùng khu vực tại thôn Hòa Nam, xã Duy Xuyên nên hai bên có quan hệ quen biết, thân thiết từ lâu.

Nguyễn Văn Hải (x) tại cơ quan Công an. (Ảnh T.B)

Năm 2023, trong một lần về quê, ông N. và Hải thỏa thuận cùng góp vốn mua một thửa đất kèm nhà ở để đầu tư. Hai bên thống nhất mua thửa đất diện tích 131,9 m², là đất ở nông thôn tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ). Do tin tưởng nhau, ông N. đồng ý để Nguyễn Văn Hải đứng tên trên giấy tờ quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, sau một thời gian, do cần tiền giải quyết nợ cá nhân, Nguyễn Văn Hải đã tự ý chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác với giá 1,425 tỷ đồng mà không thông báo cho ông N.

Sau khi nhận tiền, Hải sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ riêng, khiến người góp vốn bị thiệt hại số tiền lớn.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.