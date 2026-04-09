Những hạng mục trong bếp dễ xuống cấp nhất

(VTC News) -

Bếp là khu vực chịu nhiều tác động khắc nghiệt như độ ẩm, dầu mỡ hàng ngày. Vì vậy, sau một thời gian sử dụng, nhiều vị trí trong bếp xuống cấp và cần được bảo trì dù vẻ ngoài có thể vẫn còn nguyên vẹn.

Việc nhận diện sớm những vị trí “yếu điểm” sẽ giúp gia chủ có kế hoạch bảo trì, thay thế kịp thời, tránh phát sinh chi phí lớn về sau.

Tủ bếp

Tủ bếp là hạng mục chịu ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường bếp như hơi nước, nhiệt độ và dầu mỡ. Đặc biệt, phần tủ dưới thường dễ bị ẩm do tiếp xúc gần với sàn và khu vực chậu rửa.

Nếu sử dụng vật liệu kém chất lượng hoặc không được xử lý chống ẩm tốt, tủ dễ bị phồng rộp, cong vênh hoặc mối mọt sau một thời gian ngắn. Ngoài ra, bản lề và ray trượt cũng là những chi tiết nhanh xuống cấp nếu phải hoạt động với tần suất cao.

Tủ bếp dễ bị phồng rộp, cong vênh hoặc mối mọt nếu vật liệu kém chất lượng. (Ảnh: Printest)

Mặt bàn bếp

Mặt bàn bếp thường xuyên phải tiếp xúc với nhiệt độ cao, dao kéo và hóa chất tẩy rửa. Những vật liệu như đá tự nhiên hoặc đá nhân tạo nếu không được thi công đúng kỹ thuật có thể bị nứt, thấm nước hoặc ố màu.

Đặc biệt, các vết nứt nhỏ nếu không được xử lý sớm sẽ lan rộng, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến độ an toàn khi sử dụng.

Khu vực chậu rửa

Chậu rửa và hệ thống ống nước là nơi dễ phát sinh sự cố nhất trong bếp. Độ ẩm cao kéo dài còn ảnh hưởng đến các hạng mục xung quanh như tủ bếp, tường và sàn. Nếu không kiểm tra định kỳ, những hư hỏng nhỏ có thể dẫn đến tình trạng ẩm mốc nghiêm trọng.

Thiết bị gia dụng

Các thiết bị như bếp gas, bếp từ, máy hút mùi hay lò vi sóng đều có tuổi thọ nhất định. Trong đó, máy hút mùi là thiết bị dễ bị giảm hiệu suất nhất do tích tụ dầu mỡ lâu ngày. Nếu không vệ sinh thường xuyên, thiết bị không chỉ hoạt động kém hiệu quả mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tương tự, bếp nấu nếu không được bảo dưỡng đúng cách cũng dễ gặp sự cố kỹ thuật.

Tường bếp và gạch ốp

Khu vực tường gần bếp nấu thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ và nhiệt độ cao, khiến bề mặt nhanh bị bám bẩn, ố vàng. Nếu sử dụng sơn hoặc vật liệu ốp lát không phù hợp, tường có thể bị bong tróc hoặc nứt nẻ.

Sàn bếp

Sàn bếp thường xuyên chịu tác động từ nước, dầu mỡ và lực di chuyển. Nếu chọn vật liệu không chống trơn trượt hoặc kém bền, sàn dễ bị mài mòn, nứt vỡ hoặc gây nguy hiểm khi sử dụng.

Ngoài ra, nước thấm lâu ngày còn có thể ảnh hưởng đến kết cấu bên dưới.