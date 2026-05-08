Vinhomes Golden City: Cơ hội để người trẻ sở hữu 'hàng hiệu'chỉ từ 1,3 tỷ đồng

(VTC News) -

Chuẩn sống mới của người trẻ Hải Phòng: Từ “ở” sang “sống” và “tạo giá trị”

Hải Phòng đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhờ động lực kép từ hạ tầng và công nghiệp, kéo theo sự mở rộng rõ rệt của không gian đô thị. Trong đó, khu Nam thành phố, đặc biệt là Dương Kinh, nổi lên như một cực phát triển mới khi hội tụ lợi thế về quy hoạch, quỹ đất và khả năng kết nối liên vùng.

Hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long, tuyến ven biển, cầu Rào 3 (vốn đầu tư hơn 3.850 tỷ đồng), Vành đai 2 (hơn 7.000 tỷ đồng) đang dần hoàn thiện, tạo nên mạng lưới kết nối liên vùng ngày càng thông suốt.

Vinhomes Golden City sở hữu vị trí đắc địa tại phía Nam Hải Phòng.

Song song, hệ sinh thái công nghiệp với các khu lớn như Tràng Duệ, Nam Đình Vũ, Đồ Sơn tạo ra lực cầu ở thực bền vững. Riêng Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 dự kiến thu hút khoảng 40.000-50.000 lao động cùng lực lượng chuyên gia, kỹ sư và doanh nhân là nhóm cư dân trẻ có thu nhập ổn định, tư duy hiện đại và yêu cầu cao về chất lượng sống.

Bối cảnh hạ tầng và đô thị thay đổi đã kéo theo sự dịch chuyển rõ rệt trong tiêu chí chọn nhà của người trẻ tại Hải Phòng. Nếu trước đây “vị trí trung tâm” gần như là ưu tiên mặc định, thì nay thước đo giá trị đã mở rộng sang những yếu tố thiết thực hơn.

Không gian sống rộng rãi, môi trường xanh, hệ tiện ích đầy đủ, khả năng kết nối thuận tiện và đặc biệt là sự cân bằng giữa công việc - cuộc sống đang trở thành chuẩn mực mới, phản ánh nhu cầu nâng cấp chất lượng sống của những cư dân trẻ năng động. Đây là lý do các khu đô thị tích hợp - nơi mọi trải nghiệm được tổ chức đồng bộ trong một không gian ngày càng được nhiều cư dân và gia đình trẻ ưu tiên lựa chọn.

Sản phẩm tại Vinhomes Golden City có tính linh hoạt giúp cư dân có thể “thiết kế” phong cách sống riêng.

Trong xu hướng đó, Vinhomes Golden City xuất hiện như một lời giải phù hợp, vừa đáp ứng chuẩn sống mới, vừa “mở khóa” cơ hội để người trẻ Hải Phòng lần đầu tiếp cận bất động sản Vinhomes với mức chi phí ban đầu chỉ từ 1,3 tỷ đồng.

Vinhomes Golden City: Chuẩn sống năng động, hiện đại, “hợp gu” người trẻ

Nhờ chính sách tài chính có lãi suất 0-6% trong 5 năm, một căn nhà phố 4 tầng, diện tích sử dụng hơn 200m² có giá từ khoảng 6,5 tỷ đồng tại Vinhomes Golden City, người mua chỉ cần khoảng 1,3 tỷ đồng vốn ban đầu đã có thể sở hữu tài sản, phần còn lại được hỗ trợ tài chính với chi phí lãi vay được kiểm soát trong 5 năm.

Không dừng ở mức giá dễ tiếp cận, Vinhomes Golden City định hình một chuẩn sống mới cho thế hệ trẻ Hải Phòng thông qua dòng nhà phố đa công năng trong một khu đô thị được quy hoạch đồng bộ.

Trước hết là nhịp sống “2 trong 1” - tài sản vừa là nơi an cư vừa là nơi khai thác giá trị để sinh dòng tiền. Đây là mô hình phù hợp với những người trẻ đề cao sự chủ động tài chính và tối ưu hiệu suất sử dụng tài sản.

Chủ nhân tại Vinhomes Golden City dễ dàng tùy biến công năng căn nhà theo nhu cầu.

Tại Vinhomes Golden City, triết lý phát triển sản phẩm được đặt trên nền tảng linh hoạt và cá nhân hóa. Các căn nhà phố cao 4 tầng, diện tích sử dụng hơn 200m², được thiết kế theo không gian mở, cho phép chủ nhân dễ dàng tùy biến công năng theo nhu cầu.

Tầng 1 có thể khai thác kinh doanh, trong khi các tầng trên linh hoạt cho sinh hoạt, làm việc hoặc sáng tạo cá nhân. Nhờ đó, mỗi căn nhà không chỉ là nơi ở, mà trở thành một “không gian sống có thể thiết kế”, nơi cư dân chủ động định hình phong cách riêng.

Lợi thế mặt tiền thương mại trên các trục nội khu sôi động cũng giúp các căn nhà dễ dàng bắt nhịp với đời sống đô thị. Chủ sở hữu có thể khai thác đa dạng mô hình như café, showroom, văn phòng đại diện hoặc dịch vụ lưu trú.

Sự kiện chào hè, khai trương công viên Central Forest sẽ diễn ra trong 2 ngày 9-10/5, nhiều hoạt động đặc sắc, chương trình âm nhạc với sự góp mặt của dàn ca sĩ nổi tiếng.

Song song, cư dân được hưởng trọn “chuẩn sống Vinhomes” với hệ tiện ích đồng bộ và môi trường sống văn minh. Nổi bật là công viên Central Forest rộng 5ha - “lá phổi xanh” hiếm có tại Nam Hải Phòng, sẽ đi vào vận hành từ 9/5 tới. Không chỉ là không gian cảnh quan, công viên được quy hoạch như vùng lõi sinh thái, tích hợp các khu vận động, giải trí và kết nối cộng đồng, góp phần hình thành nhịp sống năng động ngay trong nội khu.

Vinhomes Golden City không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn tạo nền tảng tích lũy tài sản bền vững. Mỗi căn nhà tại đây vừa là nơi sống, nơi làm việc vừa là nguồn tạo thu nhập - phản ánh đúng chuẩn sống năng động, hiện đại mà những cư dân thế hệ mới của thành phố cảng đang hướng tới.

Vinhomes đang triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất với mức ưu đãi hấp dẫn chưa từng có, chỉ từ 0-6%/năm, áp dụng trong tối đa 5 năm, tạo nên “lá chắn tài chính”an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Trong đó, kỳ hạn 18 tháng được miễn hoàn toàn; 4 gói còn lại tùy theo mức vay từ 70 - 80% giá trị sản phẩm, khách hàng chỉ phải trả thêm so với giá cơ sở (theo phương án thanh toán tiến độ chuẩn) tương ứng là 4,5 - 5% (24 tháng); 9 - 11% (30 tháng); 14 - 16,5% (36 tháng) và 25% - 30% (60 tháng). Đặc biệt với kỳ hạn 18 - 36 tháng, khách mua sẽ được hỗ trợ thêm 2 năm khóa trần lãi suất tối đa chỉ 9%/năm. Chính sách áp dụng cho khách mua nhà Vinhomes từ 1/1/2026 đến 20/7/2026.