(VTC News) -

Nhiều người dùng giải pháp phong thủy để cân bằng năng lượng, gia tăng may mắn; trong đó, cây xanh là lựa chọn phổ biến vì vừa mang lại không gian sống trong lành, vừa hỗ trợ về mặt tinh thần.

Trong 12 con giáp, tuổi Tỵ (tức tuổi Rắn) thường được xem là biểu tượng của sự khôn ngoan, tinh tế và bí ẩn. Người tuổi Tỵ thông minh, có trực giác nhạy bén, giỏi tính toán và có khả năng nắm bắt cơ hội nhanh chóng. Tuy nhiên, bản mệnh của họ đôi khi cũng gặp phải sự ghen ghét, thị phi hoặc những trở ngại trong công việc và cuộc sống.

Những cây phong thủy hợp với người tuổi Tỵ

Xét theo ngũ hành, mỗi tuổi Tỵ có mệnh khác nhau như Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy. Có thể dựa vào đó để chọn cây phong thủy hợp mệnh.

Phong lộc hoa - cây phong thủy hợp với người tuổi Tỵ mệnh Hỏa. (Ảnh: Nghientrongcay.com)

Người tuổi Tỵ mệnh Hỏa hợp với các loại cây có màu đỏ, cam, tím như phong lộc hoa, hồng môn, trạng nguyên. Người tuổi Tỵ mệnh Mộc hợp với các loại cây xanh lá, thân gỗ như trầu bà xanh, tùng bồng lai, cau tiểu trâm.

Những cây phong thủy hợp với người tuổi Tỵ mệnh Kim là cây có sắc trắng, vàng như lan Ý, kim ngân, ngọc ngân. Người tuổi Tỵ mệnh Thủy hợp với cây có màu xanh nước biển, đen hoặc dáng mềm mại như lưỡi hổ, tùng bách thủy, cẩm nhung. Người tuổi Tỵ mệnh Thổ hợp với cây màu vàng, nâu như sen đá nâu, vạn lộc, xương rồng.

Những cây phong thủy tốt cho người tuổi Tỵ nói chung gồm:

Cây kim ngân – biểu tượng của tài lộc

Cây kim ngân được mệnh danh là “cây tiền” trong phong thủy, tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng. Với người tuổi Tỵ, trồng kim ngân giúp cân bằng nguồn năng lượng, thu hút tài lộc và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh. Đặc biệt, dáng cây xoắn bện thân chắc chắn còn biểu hiện cho sự đoàn kết và vững bền trong sự nghiệp.

Cây hồng môn – thu hút may mắn

Sắc đỏ rực rỡ của hoa tượng trưng cho sự nhiệt huyết, thành công. Hồng môn còn giúp gia chủ tăng cường sự tự tin, thúc đẩy các mối quan hệ xã hội và tình cảm. Đặt một chậu hồng môn trên bàn làm việc hay phòng khách vừa tạo điểm nhấn vừa mang năng lượng tích cực.

Cây trầu bà – sức sống mạnh mẽ

Trầu bà với đặc điểm lá xanh mướt, mềm mại tượng trưng cho sức sống dẻo dai và sự thăng tiến không ngừng. Người tuổi Tỵ thường khéo léo, có tầm nhìn xa, khi kết hợp với cây trầu bà sẽ càng dễ gặt hái thành công, vượt qua khó khăn. Trầu bà còn được tin rằng có thể hút khí độc, xua tan năng lượng tiêu cực trong nhà.

Cây sen đá – mang lại sự kiên định

Cây sen đá. (Ảnh: Caycanhsaigon)

Sen đá tuy nhỏ bé nhưng sức sống mạnh mẽ, chịu được khô hạn, biểu tượng cho sự bền bỉ và lòng kiên định. Người tuổi Tỵ vốn thông minh nhưng đôi khi thiếu sự kiên nhẫn. Chính vì vậy, sen đá sẽ là “người bạn phong thủy” nhắc nhở họ kiên trì hơn, không bỏ cuộc giữa chừng.

Cây lan Ý – cân bằng cảm xúc

Lan Ý có hoa trắng tinh khôi, mang ý nghĩa thanh lọc, cân bằng và hòa hợp. Với người tuổi Tỵ – đôi khi dễ bị căng thẳng do tính cầu toàn – thì lan Ý giúp xoa dịu tinh thần, mang đến sự yên bình. Ngoài ra, loài cây này còn có khả năng lọc không khí, rất thích hợp đặt trong phòng ngủ hoặc văn phòng.

Cây vạn lộc – thu hút phú quý

Đúng như tên gọi, vạn lộc được xem là cây phong thủy đem đến nhiều tài lộc, may mắn cho gia chủ. Lá cây pha trộn sắc hồng, đỏ và xanh rất bắt mắt, đặc biệt phù hợp với người tuổi Tỵ mệnh Hỏa hoặc Thổ. Cây vạn lộc còn giúp gia chủ giữ được tinh thần lạc quan và hấp dẫn những cơ hội mới.

Cách đặt cây phong thủy cho người tuổi Tỵ

Không chỉ chọn đúng loại cây, vị trí đặt cây cũng đóng vai trò quan trọng trong phong thủy:

- Bàn làm việc: Nên đặt cây kim ngân, trầu bà hoặc sen đá để tăng sự tập trung.

- Phòng khách: Phù hợp với cây hồng môn, vạn lộc để tạo không gian tươi mới và đón sinh khí.

- Ban công hoặc cửa ra vào: Có thể trồng các cây dáng cao như cau tiểu trâm, tùng bồng lai để che chắn tà khí và đón khí tốt vào nhà.

Ngoài ra, bạn cần chú ý chăm sóc cây xanh thường xuyên. Cây khô héo, úa tàn sẽ mang năng lượng xấu.

