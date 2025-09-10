Những cây phong thủy hợp với người tuổi Tý

(VTC News) -

Trong văn hóa Á Đông, phong thủy không chỉ gắn liền với việc xây dựng nhà cửa, bố trí nội thất mà còn thể hiện qua thói quen trồng cây cảnh. Mỗi tuổi trong 12 con giáp đều có những loài cây phù hợp, giúp mang lại năng lượng tích cực.

Trong phong thủy, tuổi Tý thuộc hành Thủy. Vì vậy, khi chọn cây cảnh, người tuổi Tý nên ưu tiên các loại cây hợp mệnh Thủy hoặc Mộc, bởi Thủy sinh Mộc, giúp mang đến sự cân bằng và phát triển. Một số màu sắc hợp với tuổi Tý gồm xanh lá cây, xanh dương, đen, trắng.

Một số cây phong thủy hợp với người tuổi Tý nói chung: Kim tiền, lưỡi hổ, phát lộc, ngọc ngân, sen đá, trầu bà.

Mặc dù tuổi Tý thuộc hành Thủy nhưng tùy theo từng năm sinh mà bản mệnh ngũ hành lại khác nhau. Vì vậy, khi chọn cây cảnh, người tuổi Tý còn cần lưu ý chọn loài cây hợp với mệnh theo năm sinh để tạo sự cân bằng năng lượng, hỗ trợ cho sự nghiệp và cuộc sống.

Giáp Tý (1984, 1924)

Lan Ý - cây phong thủy hợp với người tuổi Tý. (Ảnh: Tamaragarden)

Người tuổi Giáp Tý mệnh Kim hợp với các màu trắng, xám, bạc (thuộc Kim) và màu vàng, nâu (thuộc Thổ – Thổ sinh Kim). Khi chọn cây phong thủy, nên ưu tiên những cây có hoa, lá, chậu màu trắng hoặc vàng.

Cây phong thủy hợp tuổi Giáp Tý: Cây lan Ý, bạch mã hoàng tử, ngọc ngân, kim tiền, cau Nhật.

Bính Tý (1936, 1996)

Người tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, hợp nhất với màu xanh dương, đen (thuộc Thủy) và màu trắng, bạc (thuộc Kim – Kim sinh Thủy). Nên chọn những cây có dáng mềm mại, lá xanh đậm, hoặc cây trồng trong chậu thủy tinh, thủy sinh.

Cây phong thủy hợp tuổi Bính Tý: Kim ngân thủy sinh, vạn niên thanh, lộc nhung, thủy tùng, thanh tâm.

Mậu Tý (1948, 2008)

Người tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa hợp với các màu đỏ, cam, hồng, tím (thuộc Hỏa) và màu xanh lá cây (thuộc Mộc – Mộc sinh Hỏa). Trồng cây có sắc đỏ hoặc lá xanh mướt sẽ giúp tuổi Mậu Tý gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông.

Cây phong thủy hợp tuổi Mậu Tý: Hồng môn, trạng nguyên, phú quý, vạ lộc, tùng bách tán.

Canh Tý (1960, 2020) – mệnh Thổ

Người tuổi Canh Tý mệnh Thổ hợp với màu vàng, nâu (thuộc Thổ) và màu đỏ, cam, hồng, tím (thuộc Hỏa – Hỏa sinh Thổ). Khi chọn cây phong thủy, nên ưu tiên cây có lá màu vàng, hoa đỏ hoặc cây trồng trong chậu gốm sứ màu nâu.

Cây phong thủy hợp tuổi Canh Tý: Cây sen đá nâu, lưỡi hổ vàng, xương rồng, vạn lộc, lan quân tử.

Cây lưỡi hổ vàng hợp với tuổi Canh Tý. (Ảnh: Indiamart)

Nhâm Tý (1972) – mệnh Mộc

Người tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc hợp với màu xanh lá cây (thuộc Mộc) và màu xanh dương, đen (thuộc Thủy – Thủy sinh Mộc). Khi chọn cây cảnh, nên ưu tiên những loài cây xanh tốt, nhiều lá, tượng trưng cho sự sinh trưởng và phát triển.

Cây phong thủy hợp tuổi Nhâm Tý: Trầu bà xanh, phát lộc, ngọc bích, kim ngân, cau tiểu trâm.

Bảng tóm tắt cây phong thủy hợp người tuổi Tý.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.