Trong 12 con giáp, tuổi Ngọ (ngựa) thường được gắn liền với hình ảnh tự do, phóng khoáng, yêu thích trải nghiệm và giàu tinh thần xông pha. Người tuổi Ngọ thường có tính cách cởi mở, nhanh nhẹn, làm việc hăng say nhưng cũng đôi khi nóng nảy, vội vàng.

Theo phong thủy, việc lựa chọn cây cảnh phù hợp để trồng trong nhà, nơi làm việc hay bày trí trên bàn làm việc không chỉ giúp mang lại vượng khí, tài lộc mà còn hỗ trợ cân bằng tâm tính, giúp người tuổi Ngọ gặt hái thành công và có cuộc sống bình an. Vậy đâu là những cây phong thủy hợp với người tuổi Ngọ?

Để chọn cây phong thủy hợp mệnh một cách chính xác, cần xét tuổi Ngọ trong ngũ hành theo năm sinh. Mỗi mệnh trong ngũ hành sẽ có những loại cây phù hợp riêng, dựa theo màu sắc, dáng cây và ý nghĩa phong thủy.

Theo quan niệm phong thủy, người tuổi Ngọ nếu chọn đúng cây hợp mệnh sẽ giúp phát huy thế mạnh vốn có như sự thông minh, nhanh nhạy, sáng tạo; đồng thời tiết chế những hạn chế như bốc đồng, nóng vội.

Một số cây phong thủy hợp với người tuổi Ngọ.

Cây phong thủy hợp với người tuổi Ngọ mệnh Kim

Người mệnh Kim hợp với màu trắng, xám, ánh kim và được tương sinh bởi mệnh Thổ (màu vàng, nâu). Do đó, người tuổi Ngọ mệnh Kim nên chọn các loại cây:

Cây lan Ý: Tượng trưng cho sự thanh khiết, giúp tâm trí an hòa.

Cây bạch mã hoàng tử: Mang ý nghĩa thăng tiến trong sự nghiệp.

Cây kim ngân, cây kim tiền: Cái tên mang ý nghĩa thu hút tài lộc, vượng khí, đặc biệt phù hợp với người làm ăn kinh doanh.

Tránh chọn cây có màu sắc chủ đạo là đỏ, hồng, cam (thuộc Hỏa, khắc Kim).

Cây phong thủy hợp với người tuổi Ngọ mệnh Thủy

Mệnh Thủy hợp màu xanh dương, đen; tương sinh từ mệnh Kim (trắng, ánh kim). Theo quan niệm phong thủy, những loại cây phù hợp gồm:

Cây lưỡi hổ: Lọc không khí tốt, giúp bảo vệ gia chủ khỏi năng lượng xấu.

Cây phát tài núi (thiết mộc lan): Biểu trưng cho sự sung túc, no đủ.

Cây trúc mây: Mang lại sự thanh thoát, mềm mại, giúp cân bằng cảm xúc.

Nên hạn chế chọn cây quá nhiều màu vàng, nâu đất (thuộc Thổ, khắc Thủy).

Cây phong thủy hợp với người tuổi Ngọ mệnh Hỏa

Người mệnh Hỏa hợp màu đỏ, hồng, cam, tím; tương sinh từ Mộc (màu xanh lá). Các loại cây thích hợp gồm:

Cây hồng môn: Màu đỏ rực rỡ, tượng trưng cho may mắn và tình duyên thuận lợi.

Cây vạn lộc: Cái tên mang ý nghĩa thu hút tài lộc, sự giàu sang.

Cây phú quý: Mang ý nghĩa cát tường, thịnh vượng.

Nên tránh trồng cây màu xanh nước biển hoặc đen (thuộc Thủy, khắc Hỏa).

Vạn lộc - cây phong thủy hợp với người tuổi Ngọ mệnh Hỏa. (Ảnh: Lanhatreehouse)

Cây phong thủy hợp với người tuổi Ngọ mệnh Thổ

Mệnh Thổ hợp màu vàng, nâu; tương sinh từ Hỏa (đỏ, hồng, cam, tím). Cây hợp phong thủy hợp người tuổi Ngọ mệnh Hỏa gồm:

Cây sen đá nâu: Biểu trưng cho tình yêu bền vững, ý chí kiên cường.

Cây lưỡi hổ viền vàng: Tăng cường năng lượng tích cực, được tin là sẽ bảo vệ gia đạo bình an.

Cây lan hồ điệp vàng: Tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn.

Nên tránh chọn cây quá nhiều sắc xanh lá đậm (Mộc khắc Thổ).

Cây phong thủy hợp với người tuổi Ngọ mệnh Mộc

Người mệnh Mộc hợp màu xanh lá, xanh lục; tương sinh từ Thủy (đen, xanh dương). Những loại cây phù hợp gồm:

Cây trầu bà xanh: Được cho là giúp hút tài lộc, tăng cường may mắn.

Cây cau tiểu trâm: Mang ý nghĩa thăng tiến, phát triển sự nghiệp.

Cây ngọc ngân: Tượng trưng cho sự hài hòa, hạnh phúc.

Nên tránh trồng cây có màu trắng, ánh kim (thuộc Kim, khắc Mộc).

Theo quan niệm phong thủy, việc chọn cây cảnh hợp mệnh giúp kích hoạt vận khí tốt, mang đến cơ hội thuận lợi trong công việc và kinh doanh; cân bằng tính cách. Người tuổi Ngọ thường bốc đồng, vội vàng, việc chọn cây phong thủy hợp mệnh được cho là có thể tạo không gian tĩnh lặng, giúp họ bình tâm và sáng suốt hơn.

Nhiều loại cây có tác dụng thanh lọc không khí, loại bỏ độc tố, tạo môi trường sống trong lành.

Lưu ý: Cần đặt cây ở vị trí thoáng sáng, tránh để cây khô héo, úa tàn vì sẽ tạo nguồn năng lượng xấu; thường xuyên chăm sóc, tưới nước, cắt tỉa lá để cây luôn xanh tốt, tượng trưng cho vận khí dồi dào.

Một chậu cây nhỏ trên bàn làm việc hay một cây xanh đặt trong phòng khách không chỉ làm đẹp không gian sống, mà còn là bí quyết để người tuổi Ngọ giữ vững tinh thần, cân bằng tâm tính và đón nhận nhiều cơ hội tốt đẹp trong tương lai.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo.