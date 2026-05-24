Nhịp sống bình yên tại làng chài hơn 100 năm tuổi dưới chân núi ở TP.HCM

Nằm sát mép biển dưới chân núi Minh Đạm, làng chài Phước Hải (xã Phước Hải, TP.HCM) là một trong những làng chài lâu đời bậc nhất vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.
Trải qua hơn 100 năm, nơi đây vẫn lưu giữ nguyên vẹn nhịp sống bình lặng, giản dị của làng biển với nghề đánh bắt cá, làm khô và làm nước mắm truyền thống.
Làng chài này còn được nhiều người gọi là xóm thuyền thúng Phước Hải. Được bao quanh bởi hai tuyến đường Lê Lai và Trần Hưng Đạo, khu làng chài này mỗi sáng đều nhộn nhịp tàu thuyền cập bờ và hoạt động mua bán hải sản.
Từ sáng sớm, dưới bãi biển, những chiếc thuyền thúng nối đuôi nhau lướt sóng ra khơi.
Những du khách mê biển và thích chụp ảnh cũng thức dậy để săn những khoảnh khắc đẹp. Nếu nghề biển tạo nên nhịp sống cho người dân nơi đây thì vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ của làng chài lại trở thành sức hút đặc biệt đối với khách thập phương.
Khoảng 7h20, những chuyến thúng đầu tiên trở về, mang theo cá tươi vừa đánh bắt.
Đến khoảng 9h, bãi biển tấp nập những chiếc thuyền thúng. Nhìn từ trên cao, cả bãi biển như một bức tranh sống động với những vòng tròn nối tiếp nhau giữa nền cát trắng và sóng biển xanh. Đây không chỉ là hình ảnh đặc trưng của làng chài mà còn là dấu ấn của một làng nghề truyền thống tồn tại hàng trăm năm, gắn với biết bao thế hệ ngư dân bám biển mưu sinh.
Ông Hoàng Văn Mười cho biết, ngày nào vợ chồng ông cũng thức dậy từ khoảng 4h để ra biển đánh bắt. Khi thuyền vào bờ, vợ ông sẽ phụ phân loại cá để mang ra chợ bán. “Ngày biển thuận thì đánh được khoảng chục ký cá. Mấy hôm mưa gió, sóng lớn thì đi gần bờ, kiếm được 4 - 5kg cá, vợ chồng già cũng đủ sống”, ông Mười chia sẻ.
Sau khi đưa thuyền cập bãi, ngư dân tất bật gỡ lưới, thu hoạch thành quả của chuyến "săn lộc biển". Nhiều phụ nữ ngồi hướng mắt ra khơi chờ chồng trở về để phụ gỡ cá, chuẩn bị mang ra chợ bán.
Theo người dân địa phương, gần 80% dân số tại đây sống bằng nghề đánh bắt và chế biến hải sản. Nghề biển ở Phước Hải được các thế hệ tiếp nối duy trì.
Trước đây, chợ cá làng chài thuộc thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau sắp xếp địa giới hành chính, nơi đây nay thuộc xã Phước Hải, TP.HCM.
Không chỉ là nơi mưu sinh của hàng trăm hộ dân, làng chài Phước Hải hiện còn là điểm đến yêu thích của du khách, những người muốn ngắm bình minh trên sóng, trải nghiệm vẻ đẹp của cuộc sống ngư dân.
