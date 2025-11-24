Bỏ quên gần nửa cây vàng trong túi áo gửi tặng người dân vùng lũ

(VTC News) -

Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) vừa trao trả lại 4,5 chỉ vàng cho một người dân để quên trong quần áo quyên góp người dân vùng lũ Nam Trung Bộ.

Theo đó, chiều 23/11, một người dân trên địa bàn đến công an xã trình báo về việc tìm thấy 4,5 chỉ vàng trong quần áo quyên góp từ thiện. Qua kiểm tra, số vàng này gồm một dây chuyền và hai nhẫn.

Số lượng lớn vàng được phát hiện bỏ quên trong túi áo gửi tặng người dân vùng lũ. (Ảnh: CAX)

Trước đó, trong quá trình phân loại áo quần được quyên góp để hỗ trợ bà con đồng bào bị lũ lụt Nam Trung Bộ, bà Hoàng Thị Triều (67 tuổi, trú xã Vĩnh Linh) phát hiện tài sản gồm 1 hộp trang sức chứa 2 nhẫn tròn kim loại màu vàng, 1 dây chuyền kim loại và 1 mặt tượng đá bọc kim loại màu vàng, ước khoảng 4 chỉ vàng.

Ngay sau đó, bà Triều cùng nhóm thiện nguyện đăng thông tin lên mạng xã hội, đồng thời trình báo Công an xã Vĩnh Linh nhờ xác minh trả lại người để quên.

Công an xã Vĩnh Linh trao toàn bộ số vàng cho người bỏ quên tài sản. (Ảnh: CAX)

Qua xác minh, chủ nhân số tài sản trên là chị Phạm Thị H. (trú tại thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị). Công an xã Vĩnh Linh sau đó mời người bỏ quên tài sản lên đối chiếu và trao trả toàn bộ. Hiện bà Triều cùng nhóm thiện nguyện tiếp tục quyên góp, phân loại, đóng gói quần áo, nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân vùng lũ lụt ở Nam Trung Bộ.

Trái ngược với hành động đẹp kể trên, mới đây, Công an phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) vừa phải thụ lý điều tra theo đơn thư tố giác việc một người dân chuyển khoản nhầm số tiền lớn rồi bị chiếm giữ trái phép.

Trước đó, ngày 10/11, chị Nguyễn Thị Thu Th. (ngụ khóm Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), thực hiện chuyển tiền giao dịch cá nhân bằng điện thoại. Trong lúc chuyển tiền, do lỗi mạng nên chị Th. chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản mang tên NGUYEN THE LU.

Sau khi biết chuyển tiền nhầm tài khoản, chị Th. thực hiện sao kê, kiểm tra lại việc chuyển tiền và xác định chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của ông N.T.L (ngụ phường Quảng Trị).

Dù chị Th. nhiều lần gọi điện, nhắn tin và gặp gỡ trực tiếp ông L. để xin lại số tiền chuyển nhầm nhưng ông này không hợp tác và không chuyển lại số tiền trên cho chị Th. Sau đó, chị Th. có đơn tố giác tội phạm gửi Công an phường Quảng Trị.