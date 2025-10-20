Hành khách bỏ quên gần 26 triệu đồng trên tàu Hà Nội - Lào Cai

(VTC News) -

Thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, sáng 20/10, tại ga Lào Cai, tổ tàu SP7 (trạm tiếp viên Đường sắt Yên Bái) đã bàn giao tài sản của hành khách để quên trên tàu SP7 cho đơn vị liên quan để hoàn trả cho khách.

Tàu SP7 xuất phát tại ga Hà Nội tối 19/10, tới ga Lào Cai sáng nay 20/10. Sau khi tiễn khách xuống tàu, tiếp viên toa số 2 Nguyễn Sơn Thọ phát hiện một túi xách bị bỏ quên trong khi đang tác nghiệp dọn vệ sinh tàu. Ngay lập tức, tiếp viên này báo cáo với trưởng tàu Vũ Anh Dũng.

Tổ tàu SP7 đang bàn giao tài sản hành khách để quên trên tàu SP7 cho đơn vị liên quan để hoàn trả cho khách, tổng giá trị khoảng 26 triệu đồng.

Bên trong có tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, tổng giá trị khoảng 26 triệu đồng. Toàn bộ số tài sản trên đã được tổ tàu SP7 bàn giao đầy đủ cho đại diện Trạm vận tải đường sắt Lào Cai để hoàn trả cho hành khách theo quy định.

Trước đó, chiều 23/9, tổ tiếp viên tàu SE4 (Công ty CP Vận tải Đường sắt) do anh Đặng Xuân Định làm trưởng tàu cũng phát hiện một số tài sản hành khách để quên trên tàu trong khi tác nghiệp đón trả khách tại ga Huế. Tài sản gồm nhiều ngoại tệ (tổng giá trị gần 30 triệu đồng), 1 máy iPad, 1 máy ảnh, 1 điện thoại, một túi xách cùng nhiều vật dụng cá nhân khác... Qua kiểm tra, số tài sản trên được xác định là của một hành khách quốc tịch Thái Lan.

Khách Thái Lan nhận tại tài sản bỏ quên tài sản có giá trị trên tàu Thống Nhất.

Ngay sau khi lập biên bản, tổ tiếp viên đã chủ động liên hệ với hành khách để thông báo và thống nhất sẽ gửi tàu từ ga Đông Hà ra ga Huế để trả lại cho khách. Tối cùng ngày, vị khách Thái Lan đã nhận lại tài sản của mình.