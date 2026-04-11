Nhận định bóng đá Arsenal vs Bournemouth vòng 32 Ngoại Hạng Anh

Vòng 32 giải Ngoại Hạng Anh tiếp tục chứng kiến trận đấu rất đáng chú ý giữa Arsenal và Bournemouth. Với khoảng cách 9 điểm và thi đấu nhiều hơn Man City một trận, Arsenal đương nhiên rất cần một chiến thắng để giữ vững vị thế trên đường đua vô địch.

Nhận định Arsenal vs Bournemouth

Bất chấp một vài thời điểm thi đấu trồi sụt và đánh rơi điểm số đáng tiếc, Arsenal vẫn xứng đáng là ứng viên vô địch hàng đầu của Ngoại Hạng Anh mùa giải năm nay. Ngược lại, những giai đoạn chơi bóng đầy hưng phấn của Bournemouth sớm khép lại. Họ vẫn mang đến những màu sắc riêng với HLV Andoni Iraola.

Arsenal có nhiều cơ hội đánh bại Bournemouth.

Tuy nhiên, Bournemouth có lẽ chỉ phù họp với vị trí ở giữa bảng xếp hạng. Họ rời xa cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu, nhưng cũng chẳng cần lo lắng đến câu chuyện trụ hạng. Điều này dễ giải thích bởi Bournemouth dễ dàng bị "tổn thương" khi có một vài vị trí chấn thương, vắng mặt vì thẻ phạt. Ông Iraola chỉ có ngần ấy cầu thủ và đành phải xoay sở.

Lewis Cook, Kluivert hay Adam không ra sân, nhà cầm quân người Tây Ban Nha loay hoay đi tìm người thay thế.

Câu chuyện của Mikel Arteta đơn giản hơn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Arsenal sau nhiều năm xây dựng lực lượng và lối chơi giờ đã có trong tay đủ quân bài để phục vụ nhiều đấu trường khác nhau.

Dĩ nhiên, khi đã hướng đến chiến thắng, HLV Arteta cần các học trò trình diễn một lối chơi tấn công hiệu quả. Bàn thắng mới là điều quan trọng nhất - thay vì nét quyến rũ mà Pháo thủ thành London theo đuổi.

Thông tin lực lượng

Arsenal đón chào sự trở lại của Declan Rice, Gabriel Magalhaes và Leandro Trossard và sớm ra sân hồi giữa tuần. Tuy nhiên, khả năng ra sân của Trossard và Odegaard không còn chắc chắn khi họ gặp vết đau riêng. Trong khi đó, Mikel Merino, Calafiori chắc chắn vắng mặt vì các chấn thương của mình. Bukayo Saka, Timber và Hincapie đã trở lại trong các buổi tập.

Bournemouth đón chào sự trở lại của Eli Kroupi sau khi anh này rút lui khỏi đội U21 Pháp. Tyler Adams hay Soler nhiều khả năng có mặt trên băng ghế dự bị nhưng Justin Kluivert (chấn thương đầu gối) và Lewis Cook (chấn thương đùi) sẽ không thể trở lại thi đấu cho đến tháng sau.

Dự đoán: Arsenal 3-1 Bournemouth

Đội hình dự kiến:

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Hincapie; Kai Havertz, Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Gyokeres, Gabriel Martinelli.

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson.