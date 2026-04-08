Kết quả Sporting Lisbon 0-1 Arsenal: Raya xuất sắc, Havertz toả sáng phút 90+1

Sáng 8/4, Arsenal trải qua trận đấu đầy vất vả trước Sporting Lisbon ở lượt đi vòng tứ kết Champions League. Sự xuất sắc của thủ môn David Raya và pha ghi bàn trong thời gian bù giờ của Kai Havertz giúp đại diện của giải Ngoại Hạng Anh giành lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà vào tuần sau.

Sporting Lisbon nhập cuộc tốt hơn và tạo ra những cơ hội nguy hiểm ngay đầu trận đấu. Đội bóng của Bồ Đào Nha chủ động khai thác vào vị trí hậu vệ biên phải vốn bị coi là điểm yếu của đối thủ.

Dù vậy, các cầu thủ chủ nhà không tận dụng được giai đoạn hưng phấn để ghi bàn. Thủ môn David Raya góp phần quan trọng giúp Arsenal giữ sạch lưới trong hiệp một với pha cản phá xuất sắc đẩy bóng dội xà trong pha đối mặt với tiền đạo đội chủ nhà.

Arsenal trầy trật trước Sporting Lisbon. (Ảnh: Reuters)

Đội khách dần kiểm soát lại tình hình và ép sân. Tuy nhiên, tốc dộ tấn công và tính sáng tạo của đội bóng Anh không cao.

Cơ hội tốt nhất của họ vẫn đến từ tình huống cố định khi Noni Madueke thực hiện cú đá phạt góc trúng xà. Tiền đạo người Anh cũng là cầu thủ chơi sáng nước nhất của Arsenal, trong khi Viktor Gyokeres luôn trong tình trạng "đói bóng".

Thế trận trong hiệp hai không có nhiều thay đổi. Arsenal tiếp tục bế tắc. Đến khi họ đưa bóng vào lưới từ cú sút xa đẹp mắt của Martin Zubimendi, trọng tài lại huỷ bàn thắng vì lỗi việt vị của Gyokeres trước đó. Trong khi đó, Sporting Lisbon chỉ có vài pha tấn công đáp trả nhưng vẫn khiến thủ môn Raya phải vất vả cứu thua cho đội khách.

Trận đấu kém hấp dẫn trên sân Jose Alvalade (Lisbon, Bồ Đào Nha) cuối cùng vẫn có bàn thắng. Khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ, 2 cầu thủ dự bị vào sân phối hợp mang về chiến thắng cho Arsenal. Kai Havertz di chuyển phá bẫy việt vị để đón đường chuyền của Gabriel Martinelli rồi ghi bàn trong pha đối mặt với thủ môn.

Khoảnh khắc Havertz ghi bàn ở phút 90+1. (Ảnh: Reuters)

Sporting 0-1 Arsenal 90+1' Havertz

Số liệu thống kê trận Sporting Lisbon 0-1 Arsenal.

Đội hình Sporting Lisbon vs Arsenal

Sporting Lisbon: Rui Silva (6,5 điểm), Maxi Araujo (6,5), Goncalo Ignacio (6,0), Ousmane Diomande (6,8), Ivan Fresneda (5,8), Joao Simoes (5,7), Hidemasa Morita (6,4), Pedro Goncalves (6,1), Trincao (6,0), Geny Catamo (6,6), Luis Suarez (6,2); Thay người: Daniel Braganca (6,3), Rafael Nel (6,3).

Arsenal: David Raya (8,8), Riccardo Calafiori (6,3), Gabriel Magalhaes (6,5), William Saliba (7,3), Ben White (7,2), Declan Rice (7,8), Martin Zubimendi (6,8), Martin Odegaard (7,5), Leandro Trossard (6,5), Viktor Gyokeres (5,9), Noni Madueke (6,9); Thay người: Kai Havertz (7,5), Max Dowman (6,0), Gabriel Martinelli (7,1).