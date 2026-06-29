Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến: ‘Những người trồng hoa’ là bài thơ đích thực thời hậu chiến

(VTC News) -

Theo bạn, “Những người trồng hoa” của Nguyễn Quang Thiều là:

Trong hành trình sáng tạo nghệ thuật, cái đẹp luôn là giá trị cao quý mà con người hướng tới. Thơ ca không chỉ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tâm hồn mà còn giúp con người đối diện với những nghịch lý, những nỗi đau của đời sống. Một câu hỏi lớn luôn đặt ra với nghệ thuật: cái đẹp có thể tồn tại tách rời khỏi sự thật và nỗi đau của con người không?

Được viết bằng thể thơ tự do, với bút pháp mang khuynh hướng gần với tượng trưng và hậu hiện đại, “Những người trồng hoa” (tác giả Nguyễn Quang Thiều) là bài thơ đích thực của thế hệ các nhà thơ Việt Nam thời hậu chiến sau năm 1975, mang đậm cảm hứng tượng trưng và nhân văn.

Bằng hệ thống hình ảnh giàu tính biểu tượng, bài thơ không chỉ ca ngợi những con người gieo trồng cái đẹp mà còn đặt ra suy tư về sứ mệnh của con người trong việc gìn giữ sự sống và phẩm giá nhân bản.

Bài thơ đặt người đọc trước nghịch lý đầy ám ảnh: những khóm hồng được chăm sóc, tôn vinh như biểu tượng của vẻ đẹp lại che giấu bên dưới một bi kịch của con người. Qua hình tượng ấy, nhà thơ gửi gắm một thông điệp sâu sắc: cái đẹp không phải nơi để con người trốn tránh hiện thực, mà phải là ánh sáng giúp con người nhìn thẳng vào sự thật, biết yêu thương và chữa lành những tổn thương của cuộc đời.

Ảnh chụp Màn hình 2026-06-28 lúc 11.00.56.png Trong thế giới quen với sự yên ổn bề ngoài, người dám đào sâu vào những nỗi đau bị che giấu đôi khi lại bị xem là khác thường. Sự khác thường ấy lại thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm. Cái “điên” của nhân vật thực chất là sự tỉnh thức của lương tri. Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến

Nghịch lý giữa vẻ đẹp hoàn hảo và sự thật đau đớn

Trước hết, Nguyễn Quang Thiều tạo nên sự đối lập giữa hai người trồng hoa - cũng là hai cách nhìn nhận về cuộc sống. Một người chăm sóc những khóm hồng bằng “những dụng cụ làm vườn rất đẹp”, coi việc trồng hoa như một nghi lễ. Những hình ảnh về buổi sáng Chủ nhật, rượu vang, cá hồi gợi lên một không gian thanh lịch, bình yên, nơi con người tận hưởng vẻ đẹp của đời sống.

Đằng sau vẻ đẹp tưởng như hoàn hảo ấy lại là sự thật đau đớn. Một người trồng hoa khác xuất hiện “như một kẻ điên”, đang “nhổ từng khóm hồng / Để tìm một người / Bị giết trong đêm tối / Xác vùi dưới một khóm hoa”.

Hành động ấy làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của hình ảnh hoa hồng. Hoa không chỉ còn là biểu tượng của cái đẹp mà còn là nơi che giấu một bi kịch. Nếu con người chỉ nhìn thấy vẻ đẹp bên ngoài mà không nhận ra nỗi đau phía sau nó, cái đẹp có thể trở thành sự vô tình.

Chính từ nghịch lý ấy, Nguyễn Quang Thiều đặt ra vấn đề có ý nghĩa nhân bản sâu sắc: con người có quyền hướng tới cái đẹp nhưng không được phép dùng cái đẹp để lãng quên sự thật.

Một khu vườn hoa rực rỡ sẽ mất đi ý nghĩa nếu dưới lòng đất của nó là một con người bị bỏ quên. Một đời sống chỉ biết thưởng thức vẻ đẹp bề mặt mà không biết đau trước nỗi đau của đồng loại sẽ thiếu đi chiều sâu tinh thần.

Sự tỉnh thức của lương tri mang dáng dấp “kẻ điên”

Hành động “nhổ từng khóm hồng” của người trồng hoa thứ hai vì thế không phải là sự phá hủy cái đẹp, mà là cách bảo vệ một giá trị cao hơn. Anh ta chấp nhận làm tổn thương những bông hoa để tìm lại sự thật về một con người bị vùi lấp. Đó là hành động của lương tri: dám phá bỏ vẻ đẹp giả tạo để tìm kiếm vẻ đẹp đích thực của sự sống và phẩm giá con người.

Tác phẩm “Những người trồng hoa” của Nguyễn Quang Thiều xuất hiện trong đề thi giữa học kỳ môn Ngữ văn đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội.

Cách nhà thơ gọi nhân vật ấy “như một kẻ điên” cũng tạo nên nghịch lý giàu ý nghĩa. Trong một thế giới quen với sự yên ổn bề ngoài, người dám đào sâu vào những nỗi đau bị che giấu đôi khi lại bị xem là khác thường. Nhưng chính sự khác thường ấy lại thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm. Cái “điên” của nhân vật thực chất là sự tỉnh thức của lương tri.

Từ hình tượng người trồng hoa thứ hai, bài thơ mở rộng suy tư về vai trò của nghệ thuật. Nghệ thuật chân chính không chỉ tạo ra những vẻ đẹp để con người thưởng thức mà còn giúp con người nhận ra những sự thật của đời sống. Một tác phẩm có giá trị không chỉ khiến ta nhìn thấy những bông hoa, mà còn khiến ta tự hỏi: phía sau những vẻ đẹp ấy có những số phận nào đang bị lãng quên? Có những nỗi đau nào cần được nhìn nhận?

Đây cũng là bản chất nhân văn của văn chương. Cái đẹp trong nghệ thuật không phải là chiếc màn che phủ hiện thực, càng không phải là nơi con người chạy trốn khỏi những bất hạnh của cuộc đời. Cái đẹp phải là ánh sáng soi vào hiện thực, giúp con người hiểu hơn về nỗi đau, biết yêu thương hơn và sống có trách nhiệm hơn.

Với “Những người trồng hoa”, Nguyễn Quang Thiều biến hình ảnh hoa hồng thành biểu tượng giàu sức ám ảnh. Hoa vừa là vẻ đẹp của sự sống, vừa là dấu hiệu của một vết thương chưa được chữa lành. Hoa vừa đem lại niềm vui, vừa đặt ra câu hỏi về cách con người đối diện với sự thật.

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Giá trị lớn nhất của bài thơ không nằm ở việc ca ngợi những bông hoa, mà ở việc buộc con người phải suy nghĩ về thái độ của mình trước cái đẹp. Chúng ta có chỉ biết ngắm nhìn những cánh hồng rực rỡ hay đủ can đảm nhìn sâu vào lòng đất để nhận ra những nỗi đau đang bị che giấu? Chính câu hỏi ấy khiến bài thơ vượt khỏi câu chuyện về hoa để trở thành một suy ngẫm sâu sắc về con người, nghệ thuật và trách nhiệm của cái đẹp trước cuộc đời.

Có thể nói, sức mạnh của sáng tạo nhân bản chính là khả năng biến những hình ảnh bình dị thành sự thức tỉnh tinh thần. Một bông hoa trong nghệ thuật không chỉ để ngắm nhìn mà còn để nhắc nhớ; không chỉ đem lại cảm xúc thẩm mỹ mà còn đánh thức lòng trắc ẩn. Cái đẹp chân chính không tách rời con người, mà luôn hướng về con người.

Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của thi ca: giúp con người nhìn thấy vẻ đẹp trong sự thật, tìm thấy tình thương trong những đau khổ và tạo nên ánh sáng nhân văn giữa cuộc đời.

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