Vinhomes Golden City - Bất động sản 'chân sóng' với biên độ tăng trưởng mới

(VTC News) -

Dương Kinh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới khi được quy hoạch thành cực phát triển phía Nam Hải Phòng, đón đầu loạt dự án hạ tầng quốc gia, từ đường bộ, đường sắt, hàng không, cảng biển và công nghiệp. Trong dòng chảy ấy, Vinhomes Golden City sở hữu lợi thế BĐS “chân sóng”, nơi giá trị tài sản sẽ bật tăng trong 2 - 3 năm tới, song hành với tiến độ hạ tầng về đích.

“Chân sóng” về thời điểm, vị trí và vai trò trong bản đồ phát triển đô thị

Khác với nhiều dự án được gọi là “chân sóng” chỉ nhờ vào mức giá ban đầu, giá trị “chân sóng” của Vinhomes Golden City nằm ở vị thế chiến lược. Đó là sự hội tụ của vị trí đắc địa, quy hoạch bài bản, tiện ích quốc tế, pháp lý rõ ràng và đặc biệt là thời điểm triển khai trùng khớp với chu kỳ tái thiết đô thị của cả vùng phía Nam Hải Phòng.

Cuối năm 2025, hàng loạt dự án quy mô lớn chính thức khởi động tại Dương Kinh, nổi bật là tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B) quy mô 190ha, cùng khởi công vào 19/12.

Những công trình này góp phần nâng cấp hệ thống giao thông và logistics, thu hút dòng vốn FDI, kéo theo chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao dịch chuyển về khu vực. Với quy hoạch mở rộng, quỹ đất lớn và khả năng kết nối đa tầng, Dương Kinh đáp ứng hoàn hảo nhu cầu an cư, thương mại của nhóm cư dân mới.

Phối cảnh ga Hải Dương Nam của tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Từ giữa năm 2025, khu phía Nam đã ghi nhận các đợt dịch chuyển cư dân từ trung tâm Hải Phòng, làn sóng di dân sau sáp nhập và mở rộng hạ tầng công nghiệp. Đây là điều kiện tiên quyết để bất động sản phát triển thực chất, không thuần túy theo “sóng” ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, Thành phố Hoàng Kim Vinhomes Golden City trở thành phễu hút dòng người và dòng vốn nhờ hội tụ 5 loại hình giao thông, đường bộ - đường thủy - đường sắt - đường biển - hàng không, tạo thành một mạng lưới kết nối toàn diện. Từ dự án, chỉ mất hơn 10 phút để đến trung tâm hành chính Thủy Nguyên, 20 phút tới cảng nước sâu Lạch Huyện và 5 phút tới cảng Nam Đồ Sơn tương lai, 20 phút tới Hạ Long, 50 phút về tới Hà Nội.

Đặc biệt, Vinhomes Golden City không chờ hạ tầng hoàn thiện mà chính là một phần trong tiến trình kiến tạo vùng lõi của cực tăng trưởng mới phía Nam Hải Phòng. Điều này giúp dự án không chỉ nằm ở “chân sóng” về giá, mà còn về thời điểm, vị trí và vai trò trong bản đồ phát triển đô thị. Đây là giá trị xuất phát từ nền tảng không phải từ hiệu ứng thị trường.

Vinhomes Golden City nằm giữa mạng lưới hạ tầng quốc gia, kết nối thuận tiện với trung tâm Hải Phòng, cảng biển, sân bay và các khu công nghiệp.

Các cột mốc bứt phá giá trị của Thành phố Hoàng Kim trong 2 - 3 năm tới

Giá trị của Vinhomes Golden City còn được thúc đẩy nhờ sức mạnh nội tại song hành với nhịp độ phát triển của khu vực. Trong đó, tiến độ của dự án đang bám sát mốc hoàn thiện của các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố Cảng, mở ra biên độ tăng giá rõ rệt cho các nhà đầu tư trong chu kỳ 2 - 3 năm tới.

Tính đến tháng 11/2025, Vinhomes Golden City đã hoàn tất 70% tuyến đường chính, 40% hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm và chiếu sáng. Một phần tiện ích cảnh quan bắt đầu được đưa vào vận hành, nổi bật là công viên Tropical Forest quy mô 2,56ha. Trong khi đó, công viên Central Forest 4,9ha đang gấp rút thời gian hoàn thiện, dự kiến khai trương vào quý I/2026. Tiện ích xương sống đang dần hiện diện, tạo ra cảm nhận đô thị sống động - yếu tố thường chỉ xuất hiện sau bàn giao.

Đặc biệt, điểm cộng lớn nhất nằm ở tính đồng bộ giữa tiến độ dự án và các mốc hoàn thiện hạ tầng vùng. Năm 2026, dự kiến hơn 700 căn thô đầu tiên của Vinhomes Golden City sẽ được hoàn thiện; đến giữa năm 2028, hơn 4.000 căn tiếp theo sẽ sẵn sàng bàn giao.

Cùng thời gian này, các hạ tầng chiến lược đều lần lượt bước vào giai đoạn vận hành. Trong đó, Vành đai 2 (đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện) đã hoàn thành giải ngân toàn bộ nguồn vốn, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch, đang được tăng tốc để kịp khai thác trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2027. Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi dự kiến hoàn thành năm 2027, trùng thời điểm dự kiến khởi công khu bến cảng và trung tâm logistic Nam Đồ Sơn…

Thành phố Hoàng Kim đang ở “khoảng lặng” trước khi chu kỳ tăng giá mới được kích hoạt.

Thực tế thị trường nhiều năm qua cho thấy, mỗi khi một hạ tầng lớn về đích, mặt bằng giá bất động sản khu vực lập tức bước lên nấc mới. Với Vinhomes Golden City, chuỗi mốc tăng trưởng trong 2 - 3 năm tới đã hiện hữu rõ ràng: từ thời điểm các tuyến giao thông chiến lược thông xe, sân bay - cảng biển mở rộng, đến giai đoạn đô thị hình thành cộng đồng cư dân đông đúc. Đây là những yếu tố mang tính cấu trúc, tạo đà tăng giá bền vững và khó đảo chiều.

Bởi thế, với giới đầu tư có tầm nhìn, nhiều nhà đầu tư cho rằng, Vinhomes Golden City không phải là nơi để “lướt sóng”, mà là tài sản đón trọn các pha tăng trưởng kế tiếp theo chu kỳ hạ tầng và quá trình định hình đô thị. Thời điểm hiện tại chính là “khoảng lặng” mang tính quyết định trước khi chu kỳ tăng giá được kích hoạt. Xuống tiền lúc này không phải để chạy theo thị trường, mà để đi trước một bước, khi mặt bằng giá mới còn chưa được thiết lập.