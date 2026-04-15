Nguyễn Đình Bắc nhận thêm giải thưởng cao quý

Tối 15/4, Buổi Lễ trao giải Cống hiến 2026 diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của nhiều nghệ sỹ, vận động viên thể thao tiêu biểu. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc xuất hiện ở hai hạng mục quan trọng gồm Gương mặt Thể thao của năm và Gương mặt trẻ Thể thao của năm.

Tiền đạo sinh năm 2004 vượt qua Bùi Thị Kim Anh (Điền kinh, sinh năm 2006) và Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi, sinh năm 2005) để giành danh hiệu Gương mặt trẻ Thể thao của năm.

Đình Bắc góp công lớn giúp U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33; Vô địch giải U23 Đông Nam Á; Vô địch ASEAN Cup 2024 (tháng 1/2025)/ Anh cũng có được danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025.

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được vinh danh.

Ở hạng mục Gương mặt Thể thao của năm, Trịnh Thu Vinh được gọi tên khi cô vượt qua Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh) và Nguyễn Đình Bắc (Bóng đá). Xạ thủ này giành 4 HCV cá nhân và đồng đội nữ SEA Games 33 nội dung 10m súng ngắn hơi, 25m súng ngắn thể thao và lập 3 kỷ lục đại hội; Giành HCV nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp nam, nữ tại Cúp châu Á 2025; Giành 1 HCĐ Giải vô địch châu Á 2025.

Hạng mục "Chiến tích Thể thao của năm – Giải thưởng Cống hiến 2026" được trao cho U22 Việt Nam với khoảnh khắc lội ngược dòng trước chủ nhà U22 Thái Lan tại trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

Các hạng mục khác cũng được nhắc tên như đội tiếp sức nữ 4x400m giành huy chương vàng SEA Games 33; đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33.

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục ghi dấu năm thành công bậc nhất trong sự nghiệp dù mới 22 tuổi. Ngay ở đấu trường V.League, anh bắt đầu cho thấy sự bùng nổ với 3 bàn thắng trong 2 trận gần nhất giúp CLB Công an Hà Nội giành 4 điểm.

Nhiều khả năng Nguyễn Đình Bắc có thể chạm tay đến chức vô địch V.League mùa giải này.

Giải thưởng Cống hiến 2026 còn được trao cho các nghệ sỹ ở hạng mục ca sỹ nam - nữ của năm; Bài hát của năm,...