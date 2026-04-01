Người lồng tiếng nhân vật Tôn Ngộ Không trong phim 'Tây du ký' là ai?

Thế hệ 8X có lẽ đa phần đều biết đến nhân vật Tôn Ngộ Không trong phim Tây du ký do diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng thủ vai. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, giọng của Tôn Ngộ Không trên phim không phải là của Lục Tiểu Linh Đồng. Có hai người đảm nhận nhiệm vụ này.

Giọng của Tôn Ngộ Không trên phim Tây Du Ký không phải là của Lục Tiểu Linh Đồng.

Người lồng tiếng cho nhân vật Tôn Ngộ Không ở giai đoạn mới ra đời, tầm sư học đạo cho đến khi bị nhốt dưới núi Ngũ Hành Sơn là nghệ sỹ Lý Thế Hoằng. Ông sinh năm 1957 và là nghệ sỹ lồng tiếng nổi tiếng của Trung Quốc.

Lý Thế Hoằng từng tham gia lồng tiếng cho nhiều bộ phim nước ngoài phát sóng ở Trung Quốc như: Jane Eyre, Stick (1985), The Woman in White (1998), 007: Diamonds Are Forever (1971)…

Cơ duyên khiến Lý Thế Hoằng đến với phim Tây du ký cũng rất tình cờ. Ông là bạn thân của nam diễn viên Lý Long Bân - người thủ vai Cửu Đầu trùng và Hoàng Bào lão quái. Nhờ người bạn này giới thiệu, ông được mời lồng tiếng cho nhân vật Tôn Ngộ Không.

Lý Thế Hoằng người lồng tiếng cho nhân vật Tôn Ngộ Không.

Lý Thế Hoằng có niềm đam mê lớn với nghệ thuật Kinh kịch. Khi còn nhỏ, ông thường say mê học hát theo những ca khúc được phát trên sóng phát thanh. Nhờ đó, ông có chất giọng được đánh giá là rất phù hợp với tính cách ngạo nghễ, hoang dã và nổi loạn của nhân vật Tôn Ngộ Không thời kỳ đại náo thiên cung.

Bên cạnh đó, ông cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía đoàn làm phim. Đạo diễn Dương Khiết vì muốn Lý Thế Hoằng cảm nhận được nhân vật đã để ông tham gia một vai phụ trong tập đầu. Ông vào vai một trong các đạo sỹ, học trò của Bồ Đề sư tổ.

Từ tháng 5/1985, Lý Thế Hoằng bắt đầu lồng tiếng cho nhân vật Tôn Ngộ Không. Phim Tây du ký khi đó được thực hiện theo phương thức quay xong tập nào lồng tiếng luôn tập đó; thậm chí ban ngày quay, ban tối lồng tiếng luôn. Do đó, có thể nói, Lý Thế Hoằng sống cùng đoàn làm phim trong giai đoạn đầu.

Lý Thế Hoằng đã sáng tạo ra tông giọng đặc trưng cho Tôn Ngộ Không với các âm sắc cao, vang và những tiếng cười "khẹc khẹc" kinh điển, góp phần định hình thần thái cho nhân vật này.

Ngay sau khi tập đầu tiên được lồng tiếng thành công, đạo diễn Dương Khiết không ngớt lời ngợi khen dành cho giọng của Lý Thế Hoằng. Bà nói: “Đây mới đích thực là tiếng của Tôn Ngộ Không”.

Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tôn Ngộ Không.

Đáng tiếc là sau 5 tập đầu tiên của Tây du ký, do một số lý do cá nhân (có nguồn tin cho rằng ông muốn chuyển hướng sự nghiệp), Lý Thế Hoằng rời đoàn phim. Vai trò lồng tiếng cho Tôn Ngộ Không từ tập 6 trở đi được giao cho nghệ sỹ Lý Dương - một diễn viên có tiếng và từng lồng giọng cho nhân vật Donald Duck được nhiều người Trung Quốc yêu thích.

Nghệ sỹ Lý Dương đang mang đến cho nhân vật Tôn Ngộ Không một chất giọng chín chắn và điềm tĩnh hơn, phù hợp với giai đoạn nhân vật này đã được giác ngộ và theo Đường Tăng lên đường đi thỉnh kinh.

Lý Thế Hoằng (ngoài cùng bên phải) cùng ê-kíp làm phim Tây Du Ký.

Sau khi rời đoàn phim, Lý Thế Hoằng chọn cuộc sống khá kín tiếng, trong khi phần lớn những diễn viên, nghệ sĩ dù chính hay phụ, dù xuất hiện trên màn ảnh hay phía sau ống kính của phim Tây du ký đều được công chúng biết đến và tung hô. Tới tận tháng 4/2011, đài truyền hình Hà Nam (Trung Quốc) mời Lý Thế Hoằng tham gia chương trình trò chuyện trên truyền hình, qua đó, khán giả mới có thể hiểu phần nào sự đóng góp của ông cho thành công của bộ phim kinh điển Tây du ký.

Sau đó, ông bắt đầu tham gia một số phim như: Cô dâu ma, Hoa sẽ có ngày nở, Danh tiếng chi hậu, Dẫn phách đăng và Thanh hàng giả. Về đời tư, ông có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ kém ông 20 tuổi và có một cô con gái xinh xắn, đáng yêu.