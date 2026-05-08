Bí mật ít biết về tác giả bản nhạc kinh điển phim 'Tây du ký'

Yêu thích phim Tây du ký nhưng không phải khán giả trung thành nào cũng biết đến cái tên Hứa Kính Thanh - "cha đẻ" của những ca khúc góp phần tạo nên thành công cho bộ phim này.

Tuổi thơ đầy cơ cực

Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh sinh năm 1942 tại Sơn Đông (Trung Quốc) trong gia đình nghèo khó, phải nhặt rác mưu sinh. Năm lên 5 tuổi, ông giúp mẹ chăm sóc em gái, từ trời tờ mờ sáng đi nhặt nhánh cây, than vụn nếu không sẽ khó lòng để vượt qua khỏi những ngày mùa đông giá rét.

Trong nhà khi ấy chỉ có cây đàn nhị, là vật giải trí duy nhất của cha ông sau giờ làm việc. Lúc rảnh rỗi, Hứa Kính Thanh lấy đàn nhị để chơi thử, đó cũng chính là nguồn cảm hứng âm nhạc. Ngoài ra, ông rất thích đứng dưới cột điện treo loa phát thanh trong thôn, bởi đó chính là nơi đầu tiên đã "dạy" ông về âm nhạc.

Cuộc sống khó khăn vẫn không thể khiến Hứa Kính Thanh từ bỏ đam mê âm nhạc.

Năm 14 tuổi, cha của Hứa Kính Thanh qua đời, cuộc sống của ông càng trắc trở. Kể từ đó, Hứa Kính Thanh trở thành người đàn ông duy nhất trong gia đình đồng nghĩa là trụ cột của gia đình.

Không chỉ nhủ lòng phải thực hiện lời căn dặn của cha, ông còn muốn gánh vác trách nhiệm gia đình càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, đói nghèo không thể ngăn cản giấc mơ âm nhạc của ông. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, Hứa Kính Thanh đỗ vào Học viện nghệ thuật Cáp Nhĩ Tân. Sau khi tốt nghiệp, ông được phân bổ làm việc tại Trung tâm điện ảnh, truyền hình nông nghiệp Trung Quốc.

Ca khúc kinh điển ra đời trên vỏ bao thuốc trong 20 phút

Năm 1983, đạo diễn Dương Khiết tìm người sáng tác khúc mở đầu cho Tây du ký. Có 7 nhạc sĩ giao tác phẩm cho đạo diễn nhưng bà không hài lòng bản nhạc nào. Qua giới thiệu, bà gặp Hứa Kính Thanh, yêu cầu ông sáng tác nhạc phẩm dài đúng hai phút 40 giây, vừa biểu đạt được không khí của "đại náo thiên cung", "giao chiến yêu ma" vừa thể hiện được chặng đường thỉnh kinh.

Lúc này, Hứa Kính Thanh chỉ là một nhạc sĩ vô danh vì vậy một số người khuyên Dương Khiết không nên mời ông. Tuy nhiên, đạo diễn thẳng thắn nói: "Tôi không cần tiếng tăm, tôi cần âm nhạc".

Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh và cố đạo diễn Dương Khiết.

Khi nhận được nhiệm vụ, Hứa Kính Thanh nằm dài trên chiếc bàn gỗ nhỏ, tượng tượng cảnh bầy khỉ nô đùa trên Hoa Quả Sơn, vừa vẽ vừa ngân nga. Sau khi bản demo hoàn thành, đạo diễn Dương Khiết đã quyết định chọn ngay Vân cung tấn âm làm nhạc mở đầu phim Tây du ký.

Sau Vân cung tấn âm, Hứa Kính Thanh còn sáng tác 13 ca khúc cùng hơn 100 đoạn nhạc trong Tây du ký, trong đó có Xin hỏi đường ở nơi nào?, Tình nhi nữ, Thiếu nữ Thiên Trúc...

Với ca khúc Xin hỏi đường đi nơi nào?, Hứa Kính Thanh sáng tác khi đang đi trên đường, lắng nghe tiếng rao hàng của những người bán hàng rong. Nhìn những bông tuyết rơi từ trên cao xuống, ông tự hỏi: "Con người lao động vất vả như vậy để làm gì?".

Khi đến nhà ga xe bus, ông đã tưởng tượng được giai điệu của bài hát nhưng không có gì để ghi lại. Trong cơn tuyệt vọng, Hứa Kính Thanh mượn cây bút chì của học sinh đi ngang qua, sau đó đứng bên cột điện thoại để hoàn thành tác phẩm kinh điển này trên vỏ hộp thuốc lá chỉ trong vòng 20 phút.

Hứa Kính Thanh sáng tác "Xin hỏi đường ở đâu?" trong 20 phút.

Ít ai biết, lãnh đạo đài trung ương từng không muốn sử dụng ca khúc Xin hỏi đường ở đâu? với lý do "Tây du ký là một trong tứ đại danh tác, nếu dùng nhạc điện tử sẽ không phù hợp". Sau đó, Hứa Kính Thanh tìm gặp đạo diễn Dương Khiết để giãi bày. Nữ đạo diễn tỏ ra giận dữ, vội viết bức tâm thư cho lãnh đạo đài. Bà quyết đấu tranh giữ lại bài hát đến cùng.

Sau nhiều lần tác động, cuối cùng ca khúc Xin hỏi đường ở nơi đâu của Hứa Kính Thanh được giữ lại làm ca khúc chủ đề cuối phim Tây du ký.

Cuộc sống khó khăn dù có tuyệt tác

Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh được xem là một phần không thể thiếu làm nên thành công của phim. Tuy nhiên, ông lại không được hưởng lợi từ những thành quả này.

Theo QQ, dù bộ phim Tây du ký gây tiếng vang ngay từ khi mới lên sóng, nhưng với tư cách là nhà soạn nhạc, Hứa Kính Thanh vẫn luôn vật lộn với khó khăn về tài chính do không được trả nhiều tiền phí bản quyền. Thậm chí, nhạc sĩ mong muốn được tổ chức một đêm biểu diễn để trình bày các ca khúc nhạc phim của mình, nhưng điều ước này phải mất 29 năm mới trở thành hiện thực.

Khi ca khúc Xin hỏi đường đi nơi nào? và ca sĩ Tưởng Đại Vỹ giành được giải Kim Khúc, Hứa Kính Thanh với tư cách là nhạc sĩ sáng tác cũng không được mời xuất hiện, chỉ được gửi giải thưởng về đơn vị công tác.

Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh hiện đã ở tuổi U90.

Do thiếu danh tiếng và công sức bị vùi lấp, Hứa Kính Thanh luôn trong tình trạng tài chính không tốt. Ông sống trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ do đơn vị phân phối, không có thang máy và cách âm kém. Đến năm 2016, ông mới thực hiện được buổi hòa nhạc chủ đề Tây du ký tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, kinh phí tổ chức từ các nguồn quyên góp của công chúng.

Kết thúc buổi diễn, Hứa Kính Thanh lên sân khấu, giọng nghẹn ngào: "Những năm qua thật không dễ dàng, bao nhiêu là gian khó nhưng tôi luôn tâm nguyện thực hiện đêm nhạc này. Nhờ giúp đỡ của mọi người, đêm nhạc thành hiện thực, bây giờ tôi không nói được gì, chỉ muốn khóc".