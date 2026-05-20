Nhìn lại 10 khoảnh khắc quyết định giúp Arsenal vô địch Ngoại Hạng Anh

Arsenal khép lại mùa giải 2025-2026 bằng chức vô địch Ngoại Hạng Anh đầu tiên sau 22 năm, sau cuộc cạnh tranh kéo dài với Manchester City. Đội bóng của huấn luyện viên Mikel Arteta duy trì sự ổn định trong giai đoạn quyết định để tạo lợi thế trước đối thủ và hoàn tất mục tiêu đã theo đuổi trong nhiều mùa giải. Trong hành trình đó, nhiều cột mốc và bước ngoặt quan trọng đã góp phần định hình chức vô địch của “Pháo thủ”.

Bản hợp đồng cuối cùng

Arsenal có kỳ chuyển nhượng hè sôi động với hàng loạt bản hợp đồng đáng chú ý như Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi và Noni Madueke nhằm nâng tầm chất lượng đội hình. Tuy nhiên, 2 thương vụ quan trọng nhất lại là những tân binh cập bến cuối cùng.

Vào phút chót trước khi ký hợp đồng với Tottenham, Eze gọi điện trực tiếp cho HLV Mikel Arteta. Arsenal lập tức vào cuộc để "nẫng tay trên" bản hợp đồng của kình địch cùng thành phố. Cũng trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, Piero Hincapie chuyển đến từ Bayer Leverkusen.

Arsenal giành được Eberechi Eze (số 10) từ tay Tottenham. (Nguồn: Reuters)

Dù không phải lúc nào cũng duy trì phong độ cao xuyên suốt mùa giải, Eze vẫn tạo ra những khoảnh khắc quan trọng giúp Arsenal giành các điểm số then chốt. Ngoài ra, sự có mặt của Eze trong giai đoạn Martin Odegaard chấn thương cũng rất quan trọng, tương tự trường hợp của Piero Hincapie.

Bàn thắng phút 90+3

Khoảnh khắc đầu tiên cho thấy đẳng cấp của Eberechi Eze trong màu áo Arsenal đến từ pha kiến tạo cho Gabriel Martinelli ở trận gặp Man City. Erling Haaland mở tỷ số cho đội bóng chỉ sau chưa đầy 10 phút, còn “Pháo thủ” bế tắc trong việc tìm đường xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương trước khi Martinelli tỏa sáng.

Arsenal mùa này chơi khá tồi trước các đối thủ thuộc nhóm Big Six (trừ Tottenham). Bàn thắng của Martinelli trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch trở thành điểm nhấn quan trọng. Không có pha lập công này, khoảng cách giữa Arsenal và Man City hiện tại có thể chỉ là 1 điểm.

Gabriel Magalhaes

Là một trung vệ, Gabriel Magalhaes nhiều thời điểm trở thành niềm hy vọng chủ lực của Arsenal trong việc... tìm kiếm bàn thắng. Pha lập công của anh vào lưới Newcastle có lẽ là bước ngoặt có ảnh hưởng lớn nhất trong hành trình vô địch.

Arsenal thua bốn trong năm lần làm khách gần nhất tại Newcastle. Lần này, họ bị đối thủ dẫn trước đến phút 83.

Tuy nhiên, nhờ 2 quả phạt góc, Arsenal lật ngược tình thế trong 10 phút cuối. Lần lượt Mikel Merino và Gabriel đánh đầu ghi bàn giúp "Pháo thủ" giành 3 điểm. Đây là một trong những chiến thắng quan trọng giúp Arsenal vượt qua rào cản tâm lý. HLV Mikel Arteta sau đó thừa nhận đây là chiến thắng bước ngoặt, bởi nếu thất bại, Arsenal đã kém Liverpool tới 8 điểm ngay từ tháng 10.

Gabriel giúp Arsenal phá dớp trên sân St James’ Park. (Nguồn: Reuters)

Eze kiếm 6 điểm từ Tottenham

Bản hợp đồng với Eze không chỉ là thương vụ "cướp người" từ đối thủ mà còn giúp Arsenal lấy về 6 điểm của Tottenham. Trong trận lượt đi, tiền vệ người Anh lập hat-trick, giúp Arsenal thắng 4-1. Đến cuộc tái đấu, "Pháo thủ" lại đánh bại Tottenham với tỷ số tương tự và Eze vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất. Tổng cộng, cựu cầu thủ Crystal Palace ghi 5 bàn vào lưới "Spurs" trong mùa giải.

Điều quan trọng là Arsenal giành được 6 điểm trước Tottenham, còn Man City lại chỉ có được 1 điểm trong cả 2 lượt đối đầu với đội bóng này.

Arsenal giành 3 điểm quan trọng sau chiến thắng 1-0 trước Brighton hồi tháng 3. (Nguồn: Reuters)

Chiến thắng 1-0

Chiến thắng 1-0 trước Brighton hồi tháng 3 mở ra giai đoạn "nước rút' đầy gian nan cho Arsenal. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất lại đến sau tiếng còi mãn cuộc. Trong lúc các cầu thủ Arsenal ăn mừng, thông tin Man City đánh rơi điểm trên sân nhà trước Nottingham Forest được truyền tới sân Emirates. Kết quả đó giúp Arsenal nới rộng khoảng cách trên đỉnh bảng xếp hạng lên thành 7 điểm.

Kể từ sau trận đấu này, Arsenal bắt đầu chuỗi ngày chật vật duy trì lợi thế một cách đầy thực dụng, hầu như không còn những màn trình diễn thuyết phục về chuyên môn. Trong 8 trận liên tiếp sau đó, "Pháo thủ" chỉ có 2 trận ghi được nhiều hơn 1 bàn vào lưới đối thủ. 3 trong 4 trận gần nhất của Arsenal ở Ngoại Hạng Anh kết thúc với tỷ số 1-0.

"Thần đồng" Max Dowman lập kỷ lục

Vài tuần sau chiến thắng trước Brighton, Arsenal tiếp tục trải qua một trận đấu khó khăn khi tiếp đón Everton trên sân nhà. Đội bóng của HLV David Moyes phòng ngự chặt chẽ khiến “Pháo thủ” bế tắc và tỷ số vẫn là 0-0 khi trận đấu chỉ còn khoảng 15 phút.

Trong tình thế đó, HLV Mikel Arteta quyết định tung Max Dowman vào sân. Tiền vệ mới 16 tuổi khi ấy có lần thứ ba ra sân tại Ngoại Hạng Anh. Dowman ghi dấu ấn trong cả 2 bàn thắng mang về 3 điểm cho Arsenal, trong đó pha ấn định tỷ số 2-0 giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Ngoại Hạng Anh.

Thông điệp từ thất bại

Cơ hội vô địch của Arsenal từng bị đặt dấu hỏi lớn sau thất bại trước Bournemouth, rồi tiếp tục thất bại 1-2 trước Man City tại Etihad. Khi đó, nhiều người cho rằng chiến thắng của đội bóng Pep Guardiola là lời khẳng định cho ưu thế của họ trong cuộc đua Ngoại Hạng Anh.

Declan Rice được xem là thủ lĩnh tinh thần của Arsenal. (Nguồn: Reuters)

Giữa lúc Man City ăn mừng chiến thắng, Declan Rice liên tục động viên đồng đội rằng cuộc đua “vẫn chưa kết thúc”, bất chấp việc Arsenal rõ ràng đang thất thế. Chính Pep Guardiola sau đó cũng dành lời khen cho tinh thần của Declan Rice. Ông xem đó là lý do Arsenal luôn duy trì được sức cạnh tranh với Man City trong những mùa gần đây.

Arsenal nhanh chóng chứng minh niềm tin của Declan Rice là đúng. Kể từ sau thất bại tại Etihad, họ thắng liền bốn trận mà không thủng lưới, đồng thời vượt qua Atletico Madrid để vào chung kết Cúp C1 châu Âu. Dù không phải đội trưởng, Declan Rice ngày càng được xem là thủ lĩnh thực sự của Arsenal, cả trong lối chơi lẫn tinh thần thi đấu.

Pha cản phá của mùa giải

Sau khi lấy lại lợi thế trong cuộc đua vô địch, Arsenal bước vào chuyến làm khách quan trọng trước West Ham - đội bóng đang vật lộn trong nhóm cuối bảng và rất cần điểm để trụ hạng.

Dù được đánh giá cao hơn, Arsenal lại gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự quyết liệt của đội chủ nhà. Quyết định để Declan Rice đá hậu vệ phải sau chấn thương của Ben White cũng khiến lối chơi tấn công của “Pháo thủ” thiếu sự mạch lạc hơn thường lệ.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 78. Mateus Fernandes thoát xuống đối mặt David Raya trong cơ hội rõ ràng nhất trận đấu. Tuy nhiên, thủ thành người Tây Ban Nha đã thực hiện pha cứu thua xuất sắc cho Arsenal. Pha bóng đó không chỉ giúp đội khách giữ lại một điểm quan trọng, mà còn phản ánh sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự - yếu tố đóng vai trò lớn trong hành trình vô địch của Arsenal mùa này.

Trận Man City hoà Bournemouth giúp Arsenal chính thức lên ngôi vô địch. (Nguồn: Reuters)

VAR cứu nguy phút cuối

Chỉ năm phút sau pha cứu thua quan trọng của David Raya, Arsenal đã tìm được bàn mở tỷ số trên sân West Ham. Martin Odegaard tiếp tục để lại dấu ấn với một pha xử lý tinh tế trước khi kiến tạo cho Leandro Trossard dứt điểm thành công.

Tuy nhiên, phút 95, từ một quả phạt góc của West Ham, Raya để bóng bật ra ngoài. Callum Wilson nhanh chóng đá bồi tung lưới Arsenal, khiến đội chủ nhà vỡ òa trong cảm xúc.

Trọng tài VAR Darren England sau đó đã can thiệp. Tổ trọng tài video xác định tiền đạo Pablo bên phía West Ham đã phạm lỗi với Raya và yêu cầu trọng tài Chris Kavanagh xem lại pha bóng. Sau khi tham khảo màn hình, bàn gỡ của West Ham không được công nhận. Arsenal giữ nguyên chiến thắng 1-0, giành trọn ba điểm quan trọng để tiến thêm một bước lớn tới chức vô địch.

Bournemouth giúp Arsenal chính thức vô địch

Bournemouth từng đánh bại Arsenal để mở ra cơ hội đua vô địch cho Man City. Cũng chính đội chủ sân Vitality đánh sập hy vọng của Erling Haaland và đồng đội.

Sau chiến thắng 1-0 trước Burnley, Arsenal tiến rất gần chức vô địch nhưng vẫn phải chờ kết quả từ trận đấu của Manchester City. Bournemouth của HLV Andoni Iraola - người bạn thân lâu năm của HLV Arteta - cầm hòa Man City 1-1, khiến nhà đương kim vô địch không còn khả năng đuổi kịp Arsenal trên bảng xếp hạng.

Trận Man City hoà Bournemouth đã giúp Arsenal chính thức chấm dứt 22 năm chờ đợi để trở lại ngôi vương Ngoại Hạng Anh. "Pháo thủ" khép lại hành trình dài nhiều tiếc nuối bằng một mùa giải đầy bản lĩnh dưới thời HLV Arteta.