Người đàn ông trung niên xuất huyết não sau khi chơi tàu lượn siêu tốc

(VTC News) -

Trên mạng xã hội Trung Quốc, một người đàn ông Đài Loan chia sẻ câu chuyện hy hữu của mình khiến dân mạng rùng mình. Người này cho rằng việc trải nghiệm tàu lượn siêu tốc nổi tiếng tại UAE khiến bản thân bị xuất huyết não và phải trải qua phẫu thuật để duy trì sự sống.

Lấy trải nghiệm đau thương làm lời cảnh báo, anh nhắn nhủ những người trên 40 tuổi nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia các trò chơi cảm giác mạnh này để tránh nguy cơ xuất huyết não đe dọa tính mạng.

Người đàn ông giấu tên kể lại rằng vào tháng 8/2025, anh đến Abu Dhabi và thử thách bản thân trên tàu lượn siêu tốc Ferrari World lừng danh, vốn nổi tiếng với tốc độ cực nhanh và lực G (trọng lực) rất lớn.

Ngay sau khi bước xuống khỏi tàu lượn, anh bắt đầu cảm thấy không ổn nhưng chỉ nghĩ đó là những phản ứng tạm thời. Tuy nhiên, cơn chóng mặt vẫn kéo dài suốt đêm và tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.

Tàu lượn siêu tốc Ferrari World nổi tiếng tại Dubai. (Ảnh: Tripsavy)

Trở về, anh bắt đầu chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội. Dù tình trạng chuyển biến xấu trong vài tháng tiếp theo, nhưng các kết quả chụp CT ban đầu lại không cho thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Sự việc lên đến đỉnh điểm vào tuần trước khi người đàn ông này bất ngờ gục xuống trên giường và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lực lượng Không quân. Tại đây, kết quả chụp quét mới nhất đã phát hiện một khối xuất huyết dưới màng cứng nghiêm trọng.

Bệnh nhân 40 tuổi này phải trải qua ca phẫu thuật não để loại bỏ khối máu tụ trong hộp sọ. Các bác sĩ giải thích rằng đây không phải là một ca đột quỵ thông thường, mà là tình trạng chảy máu mãn tính tích tụ do tác động từ "những rung lắc dữ dội từ bên ngoài". Thậm chí, một bác sĩ trực tiếp hỏi liệu có phải gần đây anh đã chơi tàu lượn siêu tốc hay không.

Theo giải thích chuyên môn, khi già đi, não bộ có xu hướng teo nhẹ, làm gia tăng khoảng trống giữa mô não và hộp sọ. Điều này vô tình tạo ra nhiều không gian hơn cho não dịch chuyển trong quá trình tăng tốc hoặc giảm tốc đột ngột trên tàu lượn. Kết hợp với việc các mạch máu giảm dần độ đàn hồi theo tuổi tác, chúng trở nên dễ bị vỡ hơn dưới những tác động mạnh.

Bài đăng của người đàn ông nhanh chóng gây bão mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều người trên 40 tuổi vào xác nhận với những trải nghiệm tương tự.

Một người dùng bình luận: "Tôi đã ngoài 50. Hồi tháng Một, tôi cùng con gái đi Disneyland ở Pháp và chơi tàu lượn xoay ngược. Lúc đó tôi không thấy gì, nhưng sau khi về nước, tôi bất ngờ bị rách và xuất huyết võng mạc. Sau đó tôi lại bị chóng mặt, đi khám thì phát hiện bị sỏi tai cực (thạch nhĩ) bị lệch chỗ. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ dám chơi lại lần nữa".

Một ý kiến khác bổ sung: "Khi tôi đi khám mắt định kỳ, bác sĩ cũng cảnh báo rằng những người cận thị nặng nên tránh xa tàu lượn, tháp rơi tự do hay nhảy bungee. Những trò chơi này gây ra rung lắc cực mạnh và rất dễ dẫn đến bong võng mạc".