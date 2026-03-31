Ngôi trường có 7 học sinh đạt điểm SAT tuyệt đối trong một năm học

Đạt điểm SAT tuyệt đối vốn được xem là thành tích hiếm trên thế giới. Tuy nhiên, trong năm học 2025-2026, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội có tới 7 học sinh đạt được kết quả này.

7 học sinh đạt điểm tuyệt đối gồm: Hoàng Hương Giang (lớp 12 Toán 1); Hồ Hữu Đại (lớp 12 Toán 2); Đỗ Gia Bảo và Lê Tuấn Phong (cùng lớp 12 Tin); Phan Châu An (lớp 12 Lý); Phạm Kỳ Anh (lớp 12 Anh 2); Đặng Công Minh Nghĩa (lớp 12A5).

Các học sinh này đều đạt điểm tuyệt đối 800/800 ở cả phần Đọc hiểu và phần Toán. Ngoài điểm SAT tuyệt đối, các em cũng có kết quả học tập ấn tượng.

Đáng chú ý, em Hồ Hữu Đại có điểm IELTS 8.0 và trúng tuyển ngành Khoa học dữ liệu của Aalto University - trường đại học hàng đầu Phần Lan với học bổng toàn phần.

Em Hoàng Hương Giang giành học bổng 100% học phí của Đại học KAIST, Hàn Quốc.

Em Phan Châu An trúng tuyển nhiều trường đại học như: Franklin & Marshall College (Mỹ) với học bổng 6,8 tỷ đồng; Denison University (Mỹ) với học bổng 6,7 tỷ đồng; Soka University of America (Mỹ) với học bổng toàn phần.

Em Đặng Công Minh Nghĩa có IELTS 7.5 và giành học bổng toàn phần chuyên ngành Công nghệ Lượng tử của Aalto University.

Bên cạnh đó, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm cũng có nhiều học sinh đạt được điểm SAT gần mức tuyệt đối như: Lã Tuấn Hưng (lớp 12 Toán 2, SAT 1590); Nguyễn Đức Trung (lớp 12 Lý, SAT 1590); Nguyễn Đức Anh (lớp 12A4, SAT 1590); Nguyễn Trọng Anh Khoa (lớp 12A5, SAT1590); Chu Quang Huy (lớp 12 Lý, SAT 1570); Hoàng Thanh Sơn (lớp 12A2, SAT 1570).

Qua thống kê, trường cũng có gần 100 học sinh đạt mức điểm IELTS từ 8.0 trở lên.

Nhiều học sinh khác của trường cũng giành được những suất học bổng có giá trị lớn từ những trường đại học danh tiếng trên thế giới như: Nguyễn Minh Nhật Văn (lớp 12A1) trúng tuyển và giành học bổng toàn phần của Đại học Chicago (Mỹ) trị giá 11 tỷ đồng; Chu Quang Huy (lớp 12 Lý) trúng tuyển và giành học bổng của Đại học Stanford (Mỹ).

Trao đổi với VietNamNet, TS. Vũ Văn Tiến, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm cho hay, ông rất vui và tự hào với thành tích các học trò đạt được.

“Khi liên tiếp nhận được tin nhiều học sinh trong trường đạt điểm SAT tuyệt đối, tôi cũng như tất cả các thầy cô nhà trường vô cùng tự hào, cảm giác như vỡ òa. Nhiều năm trước, trường chỉ lác đác 1, 2 em, nhưng gần đây số em đạt điểm SAT tuyệt đối mỗi năm một tăng lên. Điều này cũng khẳng định kiến thức của học sinh và chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng đi lên”, ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, kết quả này đến từ nhiều yếu tố. Trước hết, đó là từ bề dày truyền thống của trường trong việc tuyển chọn đầu vào cũng như chất lượng đào tạo và chuyên môn dạy học. “Nhiều năm qua, nhờ chất lượng dạy học, nhà trường ngày càng thu hút được nguồn học sinh đầu vào có tư chất tốt”, ông Tiến nói.

Bên cạnh đó, kế hoạch đào tạo, môi trường giáo dục và cách tiếp cận những cuộc thi tầm quốc tế cũng rất quan trọng.

Vị hiệu trưởng cho biết, số học sinh đạt thành tích cao ở kỳ thi SAT trong năm nay của trường vẫn có thể tiếp tục tăng, do từ nay đến cuối năm học vẫn còn đợt thi vào tháng 5.

“Năm học này, bên cạnh những thành tích nổi bật trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, chúng tôi rất vui khi học sinh nhà trường còn giành được những thành tích nổi bật này. Hy vọng trong thời gian tới, học sinh của trường sẽ tiếp tục giành thêm nhiều thành tích trong các kỳ thi Olympic quốc tế và tuyển sinh đại học trong và ngoài nước”, ông Tiến nói.