Ngày đầu miễn phí xe buýt trong vành đai 1, hành khách phản ánh vẫn bị trừ tiền

(VTC News) -

Chiều 1/7, ông Hồ Thái Phương - Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) trả lời thông tin phản ánh của người dân vẫn phải mua vé xe buýt dù di chuyển trong phạm vi được miễn phí.

Theo ông Phương, người dân muốn được miễn phí vé xe buýt trong khu vực vành đai 1, trước hết tất cả phải chuyển sang dùng thẻ vé điện tử, bởi tất cả sẽ được xử lý bằng thuật toán. Theo đó, nếu người dân lên xe từ trong khu vực vành đai 1 và xuống xe cũng trong khu vực này, sẽ được miễn phí hoàn toàn.

Trong trường hợp khách lên xe buýt tại điểm bên ngoài vành đai 1, nhưng chưa biết xuống ở điểm nào, trước mắt ngay khi lên xe, phần mềm sẽ tự trừ tiền tính từ điểm lên và điểm xuống cuối cùng của tuyến.

“Khi hành khách xuống ở điểm bất kỳ, tiền sẽ được hoàn lại vào tài khoản của khách. Ví dụ, người dân lên từ Mai Dịch, đi vào Kim Mã, thì sẽ trừ tiền từ Mai Dịch đến Kim Mã trước. Sau khi xuống tại Kim Mã, một thời gian sau, hành khách sẽ hoàn tiền lại tiền đoạn từ vành đai 1 đến Kim Mã vào tài khoản điện tử.

Trong vài ngày đầu áp dụng, có thể là có người được hoàn nhanh, có người hoàn chậm. Cơ bản đến thời điểm này chúng tôi nhìn thấy tất cả các giao dịch đều được hoàn hết. Không có giao dịch nào là không hoàn cả” - ông Phương cho hay.

Một hành khách phản ánh vẫn bị mất phí vé xe buýt khi đi trong vành đai 1.

Cùng ngày, trên diễn đàn cộng đồng về xe buýt, một hành khách đăng tải bài viết phản ánh “trải nghiệm tồi tệ” khi đi chuyến xe buýt số 27 tại Hà Nội.

Anh N.K.T., người đăng tải bài viết cho hay, anh đang dùng thẻ vé giao thông điện tử để thanh toán cho việc đi xe buýt hằng ngày và vé đã được xác thực căn cước công dân, quét nhận dạng khuôn mặt.

Sáng nay, anh T. đi tuyến buýt E08 và việc quét thẻ vé điện tử thanh toán diễn ra bình thường, ghi nhận lịch sử chuyến đi trên app. Tuy nhiên khi đi tuyến xe buýt số 27, máy quét thanh toán của tuyến buýt này bị hỏng và không thể quẹt vé điện tử để thu tiền.

Bài viết chia sẻ cảm giác “trải nghiệm tồi tệ” khi đi chuyến xe buýt số 27 ở Hà Nội.

“Anh phụ xe nhìn vé mình và bảo vé không hợp lệ. Đồng thời bảo giao diện vé mình phải giống vé của một em sinh viên đang đi cùng chuyến xe. Anh ấy quay video mình, thách thức gọi lên trung tâm, đuổi mình xuống nếu không mua vé lượt.

Trong khi đó vé dành cho sinh viên có giao diện thẻ vé ở dưới QR hơi khác của mình, vé mình bình thường nên có màu cam. 10.000 đồng mua vé lượt mình không tiếc, nhưng cảm giác rất bực vì mình đã mua vé tháng, xác thực đàng hoàng. Máy quét hỏng còn phụ xe rất thái độ”, nam hành khách bức xúc kể lại.

Liên quan vụ việc, ông Thái Hồ Phương cho biết, trường hợp khách hàng này đã mua vé tháng điện tử nhưng nhân viên bán vé xe buýt đã “hết sức cứng nhắc và không linh hoạt”.

“Trường hợp này người bán vé hoàn toàn sai. Tôi đã yêu cầu lập biên bản về thái độ phục vụ không tốt. Đơn vị sẽ phải có biện pháp để chấn chỉnh lại nhân viên này” - ông Phương nói.

Ngoài ra Trung tâm cũng sẽ thường xuyên theo dõi tất cả các trang web, các diễn đàn liên quan tới phản ánh chất lượng phục vụ của khách hàng khi đi xe buýt. Trong trường hợp phát hiện có lỗi hoàn toàn thuộc về nhân viên phục vụ, đơn vị sẽ nghiêm nghiêm khắc lập biên bản và xử lý triệt để.

Từ 1/7, Hà Nội triển khai thí điểm giai đoạn 1 đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 nhằm giảm ô nhiễm không khí, phát triển giao thông xanh, từng bước xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và bền vững.

Nhằm tăng cường giao thông công cộng, tạo thuận lợi cho người dân, thành phố miễn phí vé xe buýt đối với các tuyến buýt trợ giá có hành trình trong phạm vi vành đai 1 từ 1/7/2026 đến 30/6/2027.

Hiện có 45 tuyến, nhánh tuyến xe buýt hoạt động trong khu vực vành đai 1 để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Cũng từ 1/7, vé tháng giấy không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá. Khách hàng đăng ký sử dụng và gia hạn (mua vé) thẻ vé giao thông sẽ sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Quy trình kiểm soát vé như sau: Đối với khách hàng mua vé lượt thanh toán bằng tiền mặt, khi hành khách lên xe, nhân viên phục vụ thực hiện bán vé lượt từ thiết bị, bấm nút “Vé lượt.” Hệ thống sẽ tự tính toán số tiền vé theo cự ly từ điểm lên của khách đến điểm cuối của tuyến, hiển thị số tiền trên thiết bị. Nhân viên phục vụ thực hiện in vé, giao vé và thu tiền mặt trực tiếp từ hành khách. Hành khách giữ vé trong suốt hành trình di chuyển.

Đối với khách hàng mua vé lượt thanh toán bằng thẻ vé giao thông ảo (Tài khoản giao thông) trên ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, tại cửa lên, nhân viên phục vụ hướng dẫn hành khách thực hiện thao tác chạm thẻ giao thông vật lý (thẻ lưu giá trị đã được nạp tiền) hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) trên ứng dụng vào đầu đọc của Thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên.

Hệ thống sẽ tự tính toán số tiền vé theo cự ly từ điểm lên của khách đến điểm cuối của tuyến và trừ (tạm giữ) số tiền trên.

Tại cửa xuống, khi xuống, hành khách thực hiện chạm/quét lại thẻ hoặc quét mã QR ứng dụng qua đầu đọc của Thiết bị kiểm soát tại cửa xuống. Hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền theo cự ly di chuyển của khách và thực hiện hoàn tiền cho khách (nếu thừa).