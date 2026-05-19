Ngày cuối trải nghiệm VR ở Nghệ An, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt

Sáng 19/5, khu vực sân khấu nhà lá tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (tỉnh Nghệ An) tiếp tục đông kín người dân và du khách đến tham gia chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”. Đây cũng là ngày cuối cùng chương trình diễn ra tại Nghệ An sau hành trình kéo dài 3 ngày.

Từ sáng sớm, rất đông học sinh và người dân xếp hàng chờ đến lượt đeo kính thực tế ảo (VR), trải nghiệm hành trình tái hiện Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9/1945 - thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, không khí tại khu vực trải nghiệm nhộn nhịp như một ngày hội.

Trong ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), lượng người đổ về quê Bác tăng mạnh.

Nhiều gia đình tranh thủ đưa con em đến tham quan, tìm hiểu lịch sử kết hợp trải nghiệm công nghệ mới.

Bên cạnh các bạn trẻ hào hứng khám phá công nghệ thực tế ảo, nhiều người lớn tuổi cũng kiên nhẫn chờ đợi để được trực tiếp trở về không gian lịch sử cách đây 80 năm.

Sau khi trải nghiệm, chị Thu Trang (du khách đến từ Hải Phòng) cho biết đây là lần đầu tiên chị được xem một chương trình lịch sử bằng công nghệ thực tế ảo sống động như vậy.

“Đeo kính vào tôi có cảm giác như mình đang đứng giữa Quảng trường Ba Đình thật sự. Hình ảnh, âm thanh đều rất chân thực, nhất là khoảnh khắc nghe giọng Bác Hồ vang lên khiến tôi rất xúc động”, chị Trang nói.

Ông Nguyễn Hoàng (quê Nghệ An) cho rằng, chương trình giúp người trẻ tiếp cận lịch sử theo cách gần gũi hơn.

“Trước đây thế hệ trẻ chỉ biết về ngày 2/9 qua sách vở, phim tài liệu. Nhưng khi được trải nghiệm bằng VR, cảm giác hoàn toàn khác. Tôi nghĩ những chương trình như này cần được nhân rộng nhiều hơn để thế hệ trẻ hiểu hơn ý nghĩa của độc lập, tự do”, ông Hoàng chia sẻ.

Theo ban tổ chức, toàn bộ không gian Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng bằng công nghệ thực tế ảo hiện đại. Người tham gia sử dụng kính VR để quan sát và hòa mình vào bầu không khí lịch sử của ngày độc lập cách đây hơn 80 năm.

Chương trình trải nghiệm công nghệ thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Báo Điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Nghệ An.

Hoạt động diễn ra từ 17-19/5 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm thành lập Khu di tích Kim Liên, đồng thời nằm trong chuỗi chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen”.

Chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số.

Trước đó, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chương trình thu hút hơn 30.000 lượt người tham gia trải nghiệm, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, trở thành điểm nhấn văn hóa và nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của đông đảo Nhân dân, cơ quan báo chí cùng nhiều đơn vị liên quan.

Tháng 9/2025, chương trình tiếp tục được triển khai tại tỉnh Quảng Ninh và ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Chương trình trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" tại Nghệ An được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – công nghệ nổi bật của Lễ hội Làng Sen 2026, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bằng những trải nghiệm chân thực, sống động và giàu cảm xúc.