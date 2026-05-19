Xuất bản ngày 19/05/2026 09:13 AM
Phẫn nộ cảnh hàng trăm cây thông bị khoan lỗ, đổ chất độc ở Lâm Đồng

Hàng trăm cây thông ở xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) bị khoan lỗ, đổ hoá chất "đầu độc" chết dần, chết mòn.

Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết đã giao công an xã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm đầu độc hàng trăm cây thông ba lá tại tiểu khu 274A.

Theo ghi nhận của Báo Điện tử VTC News, quanh khu vực này có nhiều vạt thông 3 lá đang chết dần, lá ngã màu vàng úa. Trong đó, khu vực thông chết nhiều nhất là vị trí thuộc thôn 5, cạnh khu vực dân cư với hàng trăm gốc thông bị đầu độc, đang vàng lá.

Hình ảnh những cây thông vàng lá, chết dần này có thể nhìn thấy từ xa.

Ngày 6/5 và 7/5, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà đã ghi nhận 2 điểm xảy ra tình trạng thông ba lá bị đầu độc. Trong đó tại vị trí lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 274A có 133 cây thông 3 lá trên diện tích 1.434 m² bị khoan gốc, đổ hóa chất đầu độc cây. Trữ lượng lâm sản thiệt hại hơn 12 m³. Điểm thứ 2 có 124 cây thông bị đầu độc bằng thủ đoạn tương tự.

Điều đáng nói là diện tích thông bị ken gốc (khoan lỗ, đổ chất độc) cách vị trí vườn và nhà dân không xa.

Theo lãnh đạo xã Nam Ban Lâm Hà, thủ phạm đã dùng khoan điện khoan vào gốc cây thông, sau đó nhanh chóng đổ hóa chất vào để cây dần dần thấm hóa chất.

Hàng trăm gốc thông ba lá chục năm tuổi bị đầu độc, lá chuyển sang màu vàng úa khiến nhiều người xót xa.

Dấu vết thông bị khoan lỗ, đổ chất độc vào vẫn còn mới.

Cả một vạt rừng thông bị kẻ xấu đầu độc, vàng úa.

Theo lực lượng chức năng, rất khó ngăn chặn hành vi này vì thủ phạm chỉ cần vài phút là có thể khoan - đổ hóa chất để đầu độc cây trong khi lực lượng bảo vệ rừng không thể túc trực 24/24 để kiểm tra, ngăn chặn được.

Sau khi cây ngấm hóa chất, nhiều ngày sau lá sẽ chuyển vàng và chết dần thì lực lượng bảo vệ rừng mới có thể phát hiện và cứu chữa. Tuy nhiên khả năng cứu chữa để cây sống khỏe trở lại là khá thấp.

Lãnh đạo xã Nam Ban Lâm Hà khẳng định ngoài việc điều tra nguyên nhân và truy tìm thủ phạm, chính quyền địa phương đang tập trung cứu thông, trồng lại những điểm thông chết chứ kiên quyết không để đất rừng bị lấn chiếm.

THIÊN TRANG
