Kỳ bí 12 dòng cổ tự phía sau tượng Phật Lồi trong ngôi chùa ở Gia Lai
(VTC News)
Chùa Linh Sơn nép mình bên đầm Thị Nại thuộc phường quy Nhơn Đông (Gia Lai) là chốn tâm linh thanh tịnh, nơi lưu giữ tượng Phật Lồi mang 12 dòng cổ tự Chăm-pa bí ẩn.
Tượng Phật Lồi tại chùa Linh Sơn là một trong những hiện vật Chăm-Pa tiêu biểu tại Gia Lai hiện nay.
Theo tài liệu khảo cổ ở Gia Lai, nguồn gốc pho tượng Phật Lồi ở chùa Linh Phong là do ngày trước có một số nông dân trong lúc đang canh tác trên núi Phương Mai đã phát hiện. Sau đó pho tượng được dân làng lập đền thờ và tôn kính như một vị Bồ Tát nên gọi là Phật Lồi. Sau nhiều lần di chuyển, tượng được thờ trong ngôi chùa nằm trong dãy núi Phương Mai, gọi là chùa Linh Sơn.
Người dân Hải Giang quan niệm tượng Phật đào được từ dưới lòng đất thường rất linh thiêng nên trước khi giăng buồm ra khơi đều đến đây để cầu được chuyến đi bội mùa tôm cá, tránh được những nguy hiểm gió bão khơi xa. Thời gian thăng trầm, có nhiều câu chuyện tâm linh, được người dân trong vùng truyền miệng bao đời về tượng Phật Lồi.
Hiện nay Bảo vật quốc gia tượng Thần Shiva (Phật Lồi) ở chùa Linh Sơn, được Bảo tàng tỉnh Gia Lai hướng dẫn các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương và nhà chùa giữ gìn, chăm nom cẩn thận, lắp các camera an ninh để theo dõi bảo vệ sau khi những nhóm người nhăm nhe lấy trộm tượng nhưng bất thành.
