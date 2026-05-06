Kỳ bí 12 dòng cổ tự phía sau tượng Phật Lồi trong ngôi chùa ở Gia Lai

Chiêm bái chùa Linh Sơn có tượng Phật Lồi với 12 dòng cổ tự Chăm-pa kỳ bí

Điều làm chùa Linh Sơn khiến các nhà khảo cổ và du khách thập phương lặn lội tìm về chính là pho tượng "Phật Lồi" độc nhất vô nhị có 12 dòng cổ tự Chăm-Pa phía sau lưng kỳ bí, chưa có lời giải đáp.

Được người dân xem là tượng Phật nhưng thực ra đây là một pho tượng Chăm thờ thần Siva, có niên đại thế kỷ 15, được tạc bằng đá sa thạch. Tượng cao 0,82m, rộng 0,46m, được thể hiện ngồi trong tư thế thiền, tay trái đặt ngửa giữa hai chân, tay phải lần tràng hạt, gương mặt trầm tư. Đây là tượng độc bản, có hình thức khác hẳn với các tượng thần Siva khác từng được phát hiện ở Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai)

Phía sau lưng tượng có 12 dòng chữ Chăm-Pa cổ được khắc tỉ mỉ, sắc nét, kỳ bí. Dòng chữ này được nhiều người dân đồn đoán là bùa để trừ tà ma, thậm chí có người cho rằng đây là lời chỉ dẫn đến một kho báu của người Chăm cổ xưa. "Sở dĩ đằng sau pho tượng dính đầy màu đỏ là vì cứ tới ngày Rằm tháng Giêng hàng năm, bà con, phật tử khắp nơi tụ họp về đây, mua bột châu sa, thần sa bôi lên tấm bia sau đó dùng giấy in, ấn vào bức tượng để lưu lại những dòng chữ Chăm-Pa cổ trên bia ký”. – sư thầy Thích Thị Hòa, trụ trì chùa Linh Sơn chia sẻ.

Chùa ban đầu chỉ là một am nhỏ bằng tranh tre nứa lá được xây dựng năm 1913, tọa lạc ở làng chài Hải Giang, sau này được dời về thôn Hội Thành (phường Quy Nhơn Đông).

Qua dòng thời gian trăm năm và những biến cố lịch sử, chùa đã được trùng tu nhiều lần nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc truyền thống của Phật giáo miền Trung.

Bước vào chùa Linh Sơn, du khách sẽ thấy 2 bia đá được khắc dòng chữ "Nam Mô A Di Đà Phật" và "Tự Tại".

Hai bên chánh điện ở vị trí tiền đường của chùa Linh Sơn cũng như những ngôi chùa Việt khác được thờ hai tượng Hộ pháp (Ông Thiện và Ông Ác) để bảo vệ Phật pháp. Trước sân chùa có chuông đồng.

Không gian xung quanh chùa Linh Sơn thường treo nhiều đèn lồng và cờ phướn Phật giáo, tạo nên vẻ rực rỡ nhưng vẫn trang nghiêm trong ngày thường cũng như các dịp lễ hội.

Đến với chùa Linh Sơn, du khách không chỉ được chiêm bái pho tượng Phật Lồi có một không hai mà còn được tận hưởng không gian yên bình từ cây cối xung quanh và những bức tường gạch hoài cổ.

Gia Lai ngày nay không chỉ nổi tiếng và thu hút bởi những tầng sâu văn hóa - lịch sử. Chùa Linh Sơn cùng với các hệ thống tháp Chăm như tháp Đôi, tháp Bánh Ít, tháp Dương Long...đang tạo nên một dải hành trình các di tích lịch sử.

Tượng Phật Lồi tại chùa Linh Sơn là một trong những hiện vật Chăm-Pa tiêu biểu tại Gia Lai hiện nay.

Theo tài liệu khảo cổ ở Gia Lai, nguồn gốc pho tượng Phật Lồi ở chùa Linh Phong là do ngày trước có một số nông dân trong lúc đang canh tác trên núi Phương Mai đã phát hiện. Sau đó pho tượng được dân làng lập đền thờ và tôn kính như một vị Bồ Tát nên gọi là Phật Lồi. Sau nhiều lần di chuyển, tượng được thờ trong ngôi chùa nằm trong dãy núi Phương Mai, gọi là chùa Linh Sơn.

Người dân Hải Giang quan niệm tượng Phật đào được từ dưới lòng đất thường rất linh thiêng nên trước khi giăng buồm ra khơi đều đến đây để cầu được chuyến đi bội mùa tôm cá, tránh được những nguy hiểm gió bão khơi xa. Thời gian thăng trầm, có nhiều câu chuyện tâm linh, được người dân trong vùng truyền miệng bao đời về tượng Phật Lồi.

Hiện nay Bảo vật quốc gia tượng Thần Shiva (Phật Lồi) ở chùa Linh Sơn, được Bảo tàng tỉnh Gia Lai hướng dẫn các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương và nhà chùa giữ gìn, chăm nom cẩn thận, lắp các camera an ninh để theo dõi bảo vệ sau khi những nhóm người nhăm nhe lấy trộm tượng nhưng bất thành.