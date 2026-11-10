Ngân hàng Nhà nước bắt đầu mua USD giao ngay 2 lần/tuần

(VTC News) -

Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện mua ngoại tệ giao ngay vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 11/11/2026. Trường hợp ngày giao dịch trùng với ngày nghỉ lễ, phiên mua ngoại tệ sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Tỷ giá mua can thiệp được NHNN ấn định ở mức 25.500 đồng/USD. Khác với giao dịch hoán đổi ngoại tệ có cam kết mua bán ngược chiều tại một thời điểm xác định trong tương lai, phương án lần này được thực hiện dưới hình thức mua ngoại tệ giao ngay.

Ngân hàng Nhà nước mua USD giao ngay 2 lần/tuần.

Giao dịch áp dụng đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương, với khối lượng mua tối đa đủ để đưa trạng thái này về mức cân bằng, căn cứ vào trạng thái ngoại tệ cuối ngày làm việc liền trước phiên mua.

Về cơ chế, khi các tổ chức tín dụng bán USD cho Ngân hàng Nhà nước, cơ quan điều hành sẽ thanh toán bằng VND theo tỷ giá mua can thiệp. Qua đó, lượng VND tương ứng được đưa vào hệ thống ngân hàng, góp phần bổ sung thanh khoản tiền đồng và hỗ trợ khả năng cân đối nguồn vốn của các ngân hàng thương mại.

Phương án mua USD giao ngay định kỳ được công bố chỉ ít ngày sau khi Ngân hàng Nhà nước triển khai một nghiệp vụ hỗ trợ thanh khoản khác thông qua hoán đổi ngoại tệ.

Biểu đồ tỷ giá USD từ ngày 27/7 đến 10/11. (Nguồn: SBV).

Cụ thể, ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước thực hiện phương án hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày với quy mô tối đa 2 tỷ USD. Theo đó, nhà điều hành mua USD giao ngay từ các tổ chức tín dụng với tỷ giá 24.399 đồng/USD, đồng thời cam kết bán lại lượng ngoại tệ tương ứng sau 182 ngày với tỷ giá 24.704 đồng/USD. Ngày giá trị giao dịch là 9/11/2026.

Nếu sử dụng hết hạn mức 2 tỷ USD, nghiệp vụ hoán đổi có thể cung ứng ban đầu gần 48.800 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng. Sau 182 ngày, các tổ chức tín dụng mua lại USD theo thỏa thuận, đồng thời hoàn trả tiền đồng cho NHNN.

Việc triển khai đồng thời hai phương án giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm lựa chọn trong điều tiết thanh khoản. Nghiệp vụ hoán đổi hỗ trợ nguồn vốn VND trong một khoảng thời gian xác định, còn mua ngoại tệ giao ngay có thể bổ sung tiền đồng mà không gắn với kỳ hạn thu hồi cố định.

Các động thái này diễn ra trong bối cảnh chi phí vốn ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng vẫn ở mức cao. Trong phiên 6/11, lãi suất VND qua đêm đạt 6,2%/năm, cao hơn đáng kể so với lãi suất nghiệp vụ thị trường mở (OMO) ở mức 4,5%/năm.

Khi Ngân hàng Nhà nước mua USD và thanh toán bằng VND, các ngân hàng tham gia có thể bổ sung nguồn vốn khả dụng để đáp ứng nhu cầu thanh toán và cân đối thanh khoản. Nếu quy mô giao dịch đủ lớn, nguồn tiền bổ sung có thể góp phần giảm nhu cầu vay mượn trên thị trường liên ngân hàng, từ đó hỗ trợ hạ nhiệt lãi suất ngắn hạn.