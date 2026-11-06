(VTC News) -

Có thời điểm, chỉ số VN-Index giảm hơn 30 điểm. Tuy nhiên, tới cuối phiên, lực cầu xuất hiện đã giúp hạn chế đà giảm của VN-Index.

Đóng cửa phiên giao dịch 6/11, VN-Index giảm 15,37 điểm (tương đương 0,88%) xuống 1.725,36 điểm. Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng 0,12 điểm lên 256 điểm. Trong khi đó Upcom-Index giảm 0,73 điểm về 121 điểm.

Cổ phiếu công nghệ chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất hơn 15 điểm. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, sắc đỏ chiếm ưu thế rõ rệt trên sàn HoSE. Có 212 mã giảm giá, trong khi chỉ có 101 mã tăng và 55 mã đứng giá. Điều này cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu trụ mà đã lan rộng ra nhiều nhóm ngành.

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt giảm: VHM giảm 1,9%, VIC giảm 1,47%, VRE giảm 1,86%. Một vài cổ phiếu ngân hàng như LPB, MBB, SBB, TCB cũng điều chỉnh giảm mạnh. GVR và HPG nằm trong nhóm gây áp lực lên chỉ số.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn duy trì được sắc xanh. MSN, SAB, SHB, STB, VPB, VNM…là những mã đóng góp tích cực cho VN-Index. Tuy nhiên, lực đỡ từ các cổ phiếu này chưa đủ bù đắp sức ép từ nhóm vốn hóa lớn suy yếu.

Trong phiên giao dịch ngày 6/11, nhóm cổ phiếu công nghệ chìm trong sắc đỏ. Trong nhóm VN30, FPT của Tập đoàn FPT là blue-chip ghi nhận đà giảm mạnh nhất lên tới 3,97% và chỉ còn 50.800 đồng/CP. Trước đó trong phiên hôm qua, cổ phiếu này đã tăng trần với thanh khoản tăng vọt.

Các cổ phiếu công nghệ khác cũng không tránh khỏi xu hướng đi xuống. CMG của Tập đoàn Công nghệ CMC giảm 2,2%, xuống 17.600 đồng/cổ phiếu. ELC của Công nghệ - Viễn thông Elcom giảm khoảng 3,7%, xuống 10.550 đồng/cổ phiếu.

Trước khi phiên chứng khoán 6/11 diễn ra, giới đầu tư tập trung vào cổ phiếu công nghệ vì trước đó vài tiếng, tại thị trường Mỹ, sàn Nasdaq chứng kiến đợt bán tháo trên diện rộng. Sàn Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn thứ hai tại Hoa Kỳ (sau NYSE), nổi tiếng toàn cầu vì là “ngôi nhà của các cổ phiếu công nghệ”.

Các cổ phiếu công nghệ hàng đầu của Mỹ như Google, Meta, Tesla…đồng loạt giảm sâu khiến các tỷ phú Mỹ mất hàng trăm tỷ USD. Trong đó, người giàu nhất thế giới Elon Musk chứng kiến khối tài sản của mình hao hụt 92,9 tỷ USD. Hiện tại, ông chủ Tesla còn gần 800 tỷ USD.

Chưa dừng lại ở đó, làn sóng bán tháo trên sàn Nasdaq giáng đòn mạnh vào các cổ phiếu ngành chip tại châu Á, khiến cổ phiếu của SK Hynix, Samsung, Softbank và TSMC đồng loạt sụt giảm.

Cổ phiếu của nhà sản xuất chip Hàn Quốc SK Hynix đã sụt giảm hơn 8%, trong khi Samsung Electronics mất 7%. LG Innotek và LG Display lần lượt giảm 10% và 7,7% trong bối cảnh áp lực bán tháo lan rộng khắp lĩnh vực công nghệ của quốc gia này.

Nguyên nhân của đợt bán tháo xuất phát từ nhiều yếu tố. Trong đó, giới đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng thu hồi vốn từ những khoản đầu tư khổng lồ vào AI. Trong thời gian qua, các tập đoàn công nghệ đã chi hàng trăm tỷ USD để phát triển hạ tầng AI, nhưng triển vọng lợi nhuận tương ứng vẫn là dấu hỏi. Khi kỳ vọng tăng trưởng không còn chắc chắn, những cổ phiếu đã tăng mạnh nhờ câu chuyện AI trở thành đối tượng bị bán ra đầu tiên.

Tuy vậy, nhận định về tác động của diễn biến này đến thị trường chứng khoán Việt Nam, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng chủ yếu là tâm lý ngắn hạn và không đáng kể. Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để tìm kiếm cơ hội.