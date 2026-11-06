Tỷ giá giảm, doanh nghiệp xuất khẩu ‘liêu xiêu’ vì teo tóp túi tiền

(VTC News) -

Thâm hụt cả chục tỷ đồng doanh thu

Tại Diễn đàn Economic Insights 2026 tổ chức tại TP.HCM với chủ đề Tái định hình động lực tăng trưởng, khơi thông dòng vốn và kết nối chuỗi giá trị, đại diện doanh nghiệp, chuyên gia đã nêu ra nhiều thách thức trong bối cảnh hiện nay.

Diễn đàn Economic Insights 2026 tổ chức tại TP.HCM. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Trần Mậu Huy, đại diện Công ty TNHH Hào Hưng cho biết, mỗi tháng, công ty ông xuất khẩu khoảng 20 triệu USD dăm gỗ ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, tỷ giá USD so với VND giảm đã khiến doanh nghiệp chịu nhiều thiệt hại (USD/VND đã giảm gần 600 đồng kể từ đầu năm).

Cụ thể, doanh nghiệp nhận số tiền USD từ đối tác như cũ, nhưng giá trị thu về quy ra VND đã giảm cả chục tỷ đồng/tháng so với trước. Trong khi đó, doanh nghiệp lại không nhập khẩu, chỉ xuất khẩu 100%.

Bên cạnh đó, giá bất động sản giảm đã khiến tài sản thế chấp của doanh nghiệp giảm giá trị. Chính vì vậy, số vốn được vay từ ngân hàng cũng giảm mạnh.

Ngoài ra, giá dầu tăng cũng ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp xuất khẩu như công ty ông Huy.

“Chúng tôi mong muốn ngành ngân hàng sẽ có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong điều kiện tỷ giá giảm, lãi suất cao. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ cố gắng cắt giảm chi phí, sử dụng vốn vay đúng mục đích để đảm bảo hiệu quả tốt trong kinh doanh”, ông Huy nói.

Đại diện nhiều doanh nghiệp tham gia diễn đàn cũng cho rằng, tỷ giá giảm và lãi suất tăng cũng đang đè nặng lên vai các doanh nghiệp.

Giảm lãi suất nhưng phải đảm bảo ổn định vĩ mô

Đại diện Ngân hàng MB chia sẻ, ngân hàng này đã giảm lãi suất cho vay 1,5%/năm với 5 lĩnh vực ưu tiên, một số trường hợp được giảm đến 2%, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí vốn trong những tháng cuối năm.

5 lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, nông thôn; sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lãi suất cho vay sau điều chỉnh từ 7,9% một năm.

Đối với một số trường hợp thuộc diện ưu tiên hỗ trợ, MB xem xét áp dụng mức giảm lãi suất đến 2%/năm, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý hơn.

Tiến sĩ Võ Trí Thành, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia cho biết, tính đến giữa tháng 10/2026, dư nợ tín dụng của Việt Nam đạt 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi suất cho vay từ 9-11%/năm. Điều này cho thấy, nhu cầu vốn của nền kinh tế đang rất lớn. Tuy nhiên, ông cũng mong tình hình lãi suất cao cũng không kéo dài.

Tiến sĩ Võ Trí Thành, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia. (Ảnh: Đại Việt)

“Việc giảm lãi suất cần được đặt trong yêu cầu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Bởi dư địa điều hành lãi suất phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kỳ vọng mất giá của VND, lạm phát và tỷ giá. Do đó, ổn định kinh tế vĩ mô phải là thông điệp xuyên suốt trong quá trình điều hành. Bên cạnh đó, xử lý vấn đề thanh khoản tại các ngân hàng cũng là nhiệm vụ cấp bách cần được ưu tiên”, ông Thành nói.

Ông Sacha Dray, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới nhận định, chặng đường tiếp theo của Việt Nam sẽ gặp 3 lực cản chính. Đó là biến động thương mại, dân số già hóa nhanh và một thế giới nóng hơn.

Tuy nhiên, ông Sacha Dray cho rằng, dù gặp phải những lực cản nhất định nhưng Việt Nam cũng có nhiều động lực tăng trưởng mới. Điển hình như lao động chi phí thấp, đầu tư nước ngoài tăng cao và đô thị hóa nhanh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam cũng có năng lực cạnh tranh tốt, lao động có kỹ năng và tay nghề cao.

Ông Sacha Dray, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới. (Ảnh: Đại Việt)

“Việt Nam có thể chế ổn định, vững mạnh. Công tác phát triển hạ tầng cũng được đẩy mạnh trong nhiều năm. Việc phân bổ vốn cho các ngành kinh tế trọng điểm cũng rất tốt. Đây là những điều kiện tốt để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong những năm tới”, ông Sacha Dray nói.