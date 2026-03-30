Ngâm mình trong Giếng Tiên ở Quy Nhơn, một nữ ca sĩ nổi tiếng gây phẫn nộ

Ngày 30/3, mạng xã hội Gia Lai lan truyền hình ảnh một người phụ nữ được cho là ca sỹ nổi tiếng mặc đồ tắm, ngâm mình tại Giếng Tiên (khu du lịch Eo Gió - Làng chài Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông) - nơi không chỉ là một điểm check-in độc đáo mà còn gắn với niềm tin tâm linh lâu đời của người dân địa phương.

Những hình ảnh ngay sau đó nhận rất nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc của cộng đồng mạng. Bởi Giếng Tiên từ lâu được xem là một địa điểm gắn liền với niềm tin tâm linh, người dân địa phương tin rằng nguồn nước tại đây có thể mang lại sức khỏe, thậm chí hỗ trợ chữa bệnh. Vì vậy, nhiều du khách khi đến tham quan đều giữ thái độ trân trọng và trực tiếp uống nước tại giếng.

Việc một người ngâm mình trực tiếp xuống dòng nước đã khiến không ít người bày tỏ sự bức xúc, cho rằng hành động này có thể ảnh hưởng đến vệ sinh nguồn nước cũng như trải nghiệm của những du khách khác. Một số ý kiến còn nhận định đây là hành động thiếu ý thức cộng đồng, làm ảnh hưởng đến cảnh quan và giá trị văn hóa của địa điểm.

"Chả biết ông nhiếp ảnh gia xúi hay là người phụ nữ này nơi đâu ghé chơi rồi ngâm mình ở một nơi thiêng thiêng liêng của người dân làng chài", một tài khoản có tên Hoàng Lợi chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho hay, "Địa phương chưa nắm rõ được thông tin cụ thể như thế nào, chúng tôi sẽ kiểm tra, xác minh sau đó sẽ có phản hồi cụ thể", một lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông thông tin.

Hình ảnh ca sỹ Juky San mặc bikini, ngâm mình và chụp ảnh tại khu vực được cho là Giếng Tiêng của ngư dân làng chài Nhơn Lý. (Ảnh: Mạng xã hội)

Giếng Tiên tại Eo Gió không chỉ là một hồ nước ngọt giữa biển mặn mà còn gắn với nhiều câu chuyện lâu đời của người dân Nhơn Lý. Tại đây có tấm bia đá ghi dấu Giếng Tiên.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, hiện nay tấm bia đá ghi dấu Giếng Tiên đã không còn khiến nên nhiều du khách khi đến tham quan có thể không nhận ra đây là khu vực mang yếu tố tâm linh. Vì vậy, việc một số du khách (trong đó có cả nghệ sĩ) vô tình bước vào khu vực này để chụp ảnh.

Đây là một thiếu sót cần sớm được khắc phục, bởi với người dân địa phương, Giếng Tiên không chỉ là điểm tham quan mà còn mang giá trị tâm linh và biểu tượng văn hoá lâu đời.

Khu vực Giếng Tiên trước kia có tâm bia đá ghi dấu, nhưng nay tấm bia đá không còn.

Hiện, những bức ảnh được chụp tại khu vực Giếng Tiên trên trang cá nhân có hơn 300k người theo dõi của nữ ca sỹ kể trên đã được gỡ bỏ. Đồng thời, nữ ca sỹ này cũng đã đăng tải nội dung gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự lượng thứ từ quý vị khán giả cùng bà con địa phương làng chài Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai).

Nữ ca sỹ này cho biết, mục đích ban đầu của chuyến đi là mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp trước thiên nhiên hùng vĩ của vùng biển Eo Gió, chia sẻ cảnh đẹp của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp, ekip đã vô tình chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh chụp ảnh.

Nữ ca sĩ chia sẻ, tại thời điểm chụp, ekip không nhận thấy biển báo thông tin hay cảnh báo nào về tính chất tôn nghiêm của địa điểm ở xung quanh. Cô và ekip đều là du khách từ xa đến, do chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên đã vô tư nghĩ rằng đây chỉ là một bối cảnh thiên nhiên thông thường. Cô hoàn toàn không có ý định thiếu tôn trọng hay báng bổ những giá trị văn hoá của địa phương.

"Dẫu vậy, tôi hiểu rằng "không biết" không thể là lý do để trốn tránh trách nhiệm. Thiếu sót lớn nhất thuộc về khâu chuẩn bị của tôi và ekip khi chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử của nơi mình đặt chân đến", nữ ca sỹ chia sẻ

Giếng Tiên nằm giữa một vùng núi đá khô khốc, theo người dân làng chài Nhơn Lý, tương truyền tại nơi đây hàng ngàn năm trước xuất hiện một khe đá với dòng nước ngọt chảy ra quanh năm, người dân địa phương tin rằng đây là dòng nước được trời đất ban tặng và đặt tên là Giếng Tiên. Sự xuất hiện một mạch nước rí rách hàng ngàn năm nay là điều bí ẩn, là sự ưu đãi tuyệt vời của tự nhiên. Không chỉ người xưa đi biển ghé vào đây lấy nước ngọt mà cả ngày nay, nhiều ngư dân vẫn xách can qua điểm này lấy nước trước khi lên thuyền.