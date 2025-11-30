Phản cảm du khách bỏ vàng mã vào hòm công đức ở chùa Nhật Bản

(VTC News) -

Mạng xã hội Trung Quốc mới đây lan truyền clip một người đàn ông bỏ vàng mã vào hòm công đức tại chùa Sensoji nổi tiếng của Nhật Bản. Hình ảnh phản cảm trên khiến anh này phải hứng chịu nhiều chỉ trích về hành vi kém văn minh.

Cụ thể, đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông đặt một tờ tiền âm phủ vào chiếc hòm công đức, cạnh nơi mọi người vẫn đang rút quẻ xăm. Thông thường, du khách bỏ 1 USD (khoảng 26.000 đồng) vào hòm rồi rút quẻ xăm. Sau đó, họ sẽ xem luận giải bằng giấy, tương ứng với số trên thẻ tre đã rút.

Trong video, người đàn ông này rút được thẻ số 68 và nhận được tờ luận quẻ có chữ "kichi" (nghĩa là may mắn).

Người đàn ông Trung Quốc ngang nhiên khoe hành vi phản cảm của mình.

Trước khi rút tiền âm phủ để công đức, người đàn ông nói: "Quẻ xăm của Nhật Bản không phù hộ cho người Trung Quốc. Người Trung Quốc chúng ta có vận mệnh riêng của mình".

Người bạn đi cùng cười đùa rằng anh ta đang có hành vi "lừa dối thần linh". Hiện chưa rõ vụ việc xảy ra khi nào, cũng như thời điểm họ đăng tải video, do bài đăng gốc đã bị xóa đi. Tuy nhiên, hành vi và thái độ phản cảm của người đàn ông đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ dư luận mạng, bao gồm cả người Trung Quốc.

Quan điểm dân gian tại Trung Quốc cũng tương tự Việt Nam. Mọi nhà sẽ chỉ đốt tiền âm phủ cho người đã khuất, xuất phát từ tín ngưỡng rằng người chết sẽ có cuộc sống tốt hơn ở thế giới bên kia nếu họ có nó. Việc giữ tiền âm phủ ở nhà bị coi là điềm xấu, kiêng mang theo khi đi du lịch hoặc dùng để công đức.

Một người dùng bình luận: "Anh ta thật ngốc, sao lại dùng tiền âm phủ để cầu phúc?".

Người khác nhận xét: "Anh ta dùng tiền âm phủ để chúc phúc như vậy sẽ chẳng bền lâu".

"Anh ta vi phạm quy định khi rút quẻ mà không trả tiền. Hành vi này cần bị trừng phạt," một cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự bức xúc.

Trước đó, Yikeshu (21 tuổi) sinh viên Trung Quốc cũng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội vì có hành vi phản cảm khi đi du lịch Nhật Bản. Tại nhà vệ sinh sân bay, anh gội đầu trong bồn rửa tay, rồi dùng máy sấy tay công cộng để hong tóc như trong tiệm spa.

Yikeshu không bỏ tiền túi ra mà xin nước lọc từ các nhà hàng và ăn đồ dùng thử tại quầy hoa quả, món ăn đường phố. Anh này còn khoe khoang đi du lịch ở Nhật Bản thật tiết kiệm, một ngày chỉ mất 14USD (khoảng 365.000 đồng).