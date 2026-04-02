Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết tháng Bảy

Theo hãng tin TASS, ngày 2/4, Chính phủ Nga tuyên bố kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng tạm thời đến ngày 31/7.

Tuyên bố nêu rõ lệnh cấm áp dụng đối với các nhà sản xuất các sản phẩm dầu mỏ và có hiệu lực kể từ ngày công bố chính thức. Tuy nhiên, hạn chế này không áp dụng đối với các nguồn cung cấp đã nhất trí theo các thỏa thuận liên chính phủ.

Toàn cảnh giếng dầu Bovanenkovo ở bán đảo Yamal thuộc Nga. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Chính phủ Nga nhấn mạnh quyết định này nhằm duy trì ổn định thị trường nhiên liệu nội địa trong giai đoạn nhu cầu theo mùa và hoạt động canh tác nông nghiệp tăng cao, cũng như trong bối cảnh giá dầu thế giới gia tăng liên quan tình hình địa chính trị hiện nay tại Trung Đông.

Theo hãng tin RIA Novosti, hồi cuối tháng Ba, một nguồn thạo tin cho biết các cơ quan chức năng Nga chuẩn bị áp đặt hạn chế tạm thời đối với việc xuất khẩu xăng từ ngày 1/4.

Sau đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã chỉ thị Bộ Năng lượng soạn thảo lệnh cấm các nhà sản xuất xuất khẩu xăng bắt đầu từ ngày 1/4 nhằm ổn định giá cả và đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho thị trường trong nước.