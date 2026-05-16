Jose Mourinho sẽ là tân HLV trưởng Real Madrid

"Việc Jose Mourinho trở lại Real Madrid chỉ còn là vấn đề thời gian. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha hiện là ứng cử viên duy nhất cho vị trí huấn luyện viên tiếp theo của Los Blancos. Jose Mourinho gần như chắc chắn sẽ là huấn luyện viên tiếp theo thay cho Arbeloa", tờ Marca đưa tin rạng sáng 16/5 (theo giờ Việt Nam).

Cũng trong quãng thời gian này, chuyên gia tin tức chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, Mourinho thậm chí đã được chính chủ tịch Florentino Perez lựa chọn. Khâu đàm phán ở bước cuối cùng và Mourinho đã đồng ý trở lại đội bóng cũ.

HLV Jose Mourinho trở lại Real Madrid.

Trong nhiệm kì đầu tiên tại Santiago de Bernabeu, huấn luyện viên Jose Mourinho giúp Real Madrid giành một La Liga, một Copa del Rey và một Siêu cúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha 3 lần thất bại tại bán kết cúp C1 châu Âu và đây là nguyên nhân chính khiến ông mất việc.

Tuy nhiên, đích thân chủ tịch Perez cùng nhiều cộng sự cho rằng chính bước đệm ở giai đoạn Mourinho dẫn dắt Real Madrid đã mở ra kỉ nguyên thành công cho người kế nhiệm Ancelotti và Zinedine Zidane. Giai đoạn sau đó, Real Madrid giành đến 4 chức vô địch UEFA Champions League và làm nên nhiều kì lục "vô tiền khoáng hậu".

Real Madrid được cho là "không quan tâm" đến nhiều khoản giải phóng hợp đồng giữa "Người đặc biệt" và đội bóng chủ quan Benfica. Họ sẵn sàng chi trả số tiền 3 triệu euro để có được Jose Mourinho ngay từ tháng 6.

Cây viết Santiago Siguero của Marca nhận định: "Đưa Mourinho trở thành huấn luyện viên trưởng giờ đây dường như là lựa chọn hợp lý duy nhất cho Real Madrid. Gần đây, ông Mourinho vẫn luôn có ứng viên cạnh tranh như Mauricio Pochettino hay Didier Deschamps.

Nhưng những sự kiện gần đây từ vụ xô xát giữa Tchouameni và Valverde đến việc Mbappe nổi nóng với Arbeloa sau trận đấu với Oviedo, càng củng cố thêm sự ưu tiên dành cho một người có phong cách như Mourinho. Ông được xem như người duy nhất có khả năng lập lại trật tự trong phòng thay đồ hỗn loạn của Real Madrid".