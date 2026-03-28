Nga chuẩn bị cấm xuất khẩu xăng từ 1/4

Theo Reuters, ngày 27/3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak chỉ đạo Bộ Năng lượng soạn thảo nghị quyết cấm xuất khẩu xăng dầu, bắt đầu có hiệu lực từ 1/4. Nghị quyết này được kỳ vọng sẽ giúp ổn định giá nhiên liệu, đồng thời ưu tiên đảm bảo nguồn cung cho nhu cầu trong nước. Trước đó, TASS đưa tin việc áp dụng biện pháp này có thể kéo dài đến hết ngày 31/7.

Theo ông Novak, thị trường dầu mỏ và các sản phẩm năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, kéo theo giá cả lên xuống thất thường. Tuy vậy, nhu cầu cao đối với năng lượng của Nga trên thị trường quốc tế vẫn được xem là yếu tố tích cực.

Nga sẽ cấm xuất khẩu xăng từ 1/4/2026. (Nguồn: Reuters)

Cuộc chiến do Mỹ, Israel phát động nhằm vào Iran khiến hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz gần như tê liệt suốt gần một tháng qua. Đây là tuyến trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và LNG toàn cầu. Từ khi căng thẳng bùng phát, giá dầu Brent đã tăng 53%, còn WTI tăng khoảng 45%.

Chính phủ Nga cho biết sản lượng chế biến dầu thô hiện vẫn duy trì tương đương năm ngoái, qua đó đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường trong nước.

Trước đó, một số khu vực tại Nga và các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine từng rơi vào tình trạng thiếu xăng, trong bối cảnh nhu cầu tăng theo mùa và các nhà máy lọc dầu bị tấn công.

Nga đã nhiều lần áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu xăng và dầu diesel nhằm kiềm chế đà tăng giá và giải quyết tình trạng thiếu hụt trong nước. Theo nguồn tin trong ngành, Nga xuất khẩu gần 5 triệu tấn xăng trong năm 2025, tương đương khoảng 117.000 thùng mỗi ngày.