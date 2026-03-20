Tư liệu

Ảnh vệ tinh tiết lộ quy mô thiệt hại chưa từng thấy của xung đột Trung Đông

Thứ Sáu, 20/03/2026 12:30:57 +07:00

(VTC News) - Ảnh vệ tinh hé lộ quy mô các cuộc không kích vào Iran và đòn phản công khắp Trung Đông, để lại thiệt hại nặng nề tại cơ sở quân sự, cảng biển và hạ tầng chiến lược.

Một máy bay bị phá hủy tại căn cứ không quân Shiraz, Iran, ngày 6/3. (Ảnh: Vantor)

Thiệt hại tại các cơ sở hải quân ở Bushehr, Iran, ngày 7/3.

Các tòa nhà và thiết bị bị phá hủy tại căn cứ UAV Choqa Baulk-e Alireza, Iran, ngày 2/3.

Hỏa hoạn tại cảng quân sự Bandar Abbas, Iran, ngày 2/3. (Ảnh: Planet Labs PBC)

Khói bốc lên từ cảng Fujairah của UAE, ngày 15/3. Fujairah, nằm ngoài eo Hormuz, là điểm xuất khẩu khoảng 1 triệu thùng dầu thô Murban mỗi ngày của UAE – tương đương khoảng 1% nhu cầu toàn cầu. (Ảnh: NASA Worldview)

Khói bốc lên tại nhà máy lọc dầu Ras Tanura ở Ả Rập Xê Út sau khi trúng đòn tấn công bằng UAV, ngày 2/3.

Các hầm chứa bị phá hủy sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Konarak, Iran, ngày 1/3.

Máy bay bị phá hủy tại căn cứ không quân Shiraz, Iran, ngày 6/3.

Cảng Bandar Abbas và một tàu bị trúng không kích tại Bandar Abbas, tỉnh Hormozgan, Iran, ngày 2/3. (Ảnh: Planet Labs PBC)

Khói đen bốc lên, thiệt hại nặng tại khu phức hợp của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ở Tehran, Iran, ngày 28/2. (Ảnh: Pleiades Neo Airbus DS)

Một khu công nghiệp chìm trong khói tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, ngày 1/3. (Ảnh: Planet Labs PBC)

Góc nhìn một tàu bị lật úp tại căn cứ hải quân Konarak, Iran, ngày 4/3.

Chuyên đề: Mỹ - Israel tấn công Iran
Diễm Châu
