Nam thanh niên chết não, gia đình hoàn thành di nguyện hiến tạng cứu 6 người

(VTC News) -

Rạng sáng 1/10, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E tiếp nhận nam thanh niên đuối nước với tình trạng hôn mê sâu, tím tái toàn thân, ngừng thở, không bắt được mạch... Quy trình “báo động đỏ” toàn viện được kích hoạt, bắt đầu cuộc đua nghẹt thở để giữ lại nhịp đập sự sống cho người bệnh.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu hồi sức ngừng tuần hoàn bằng những nhịp ép tim ngoài lồng ngực liên tục, dùng thuốc trợ tim và sốc điện chuyển nhịp kịp thời, nhịp đập tự nhiên của trái tim bệnh nhân đã quay trở lại. Tuy nhiên, khoảng thời gian thiếu máu nuôi dưỡng trước đó để lại hệ lụy vô cùng nghiêm trọng đến toàn bộ các cơ quan. Người bệnh được áp dụng hàng loạt biện pháp hồi sức chuyên sâu, trong đó có hệ thống VA-ECMO hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp, lọc máu liên tục và hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ não.

Với sự khẩn trương tích cực hồi sức, sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, kinh nghiệm các chuyên gia, tim, thận, gan được cứu và duy trì chức năng dưới sự hỗ trợ của máy ECMO. Tuy nhiên, tổn thương não và phổi nặng do đuối nước, thiếu oxy quá nặng, các chuyên gia xác định người bệnh rơi vào tình trạng chết não.

Sau khi được bệnh viện thông báo, tư vấn, gia đình đưa ra quyết định vô cùng khó khăn nhưng cũng đầy nhân văn: đồng ý hiến tặng mô, tạng của người thân. Gia đình người bệnh chia sẻ, đây cũng là tâm nguyện của người bệnh khi còn sống, với mong muốn sau khi qua đời có thể hiến một phần cơ thể để cứu giúp những người bệnh khác. Giờ đây, gia đình đã thay anh hoàn thành tâm nguyện ấy.

Ê kíp phẫu thuật đã dành phút trang nghiêm để nói lời tiễn biệt và tri ân người bệnh.

Ca phẫu thuật lấy đa tạng được tổ chức khẩn trương, chặt chẽ, với sự phối hợp của các kíp chuyên môn cao đến từ các bệnh viện, phải đảm bảo chất lượng tạng ghép, đảm bảo thời gian ngắn nhất, phù hợp nhất cho việc vận chuyển và cấy ghép. Trong phòng mổ của Bệnh viện E, các ê kíp phẫu thuật dành phút trang nghiêm để nói lời tiễn biệt và tri ân người bệnh hiến tạng cứu người.

Khoảng 10 giờ 13 phút ngày 4/10, tạng tim được lấy ra và nhanh chóng được vận chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để ghép cho bệnh nhi suy tim nặng, đang phải thở máy và sử dụng hệ thống ECMO tại đơn vị hồi sức tim. Lần lượt các bộ phận cơ thể khác được các ekip phẫu thuật lấy ra và vận chuyển đến các bệnh viện: gan được vận chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; hai quả thận được vận chuyển bằng đường hàng không đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Trung ương Huế; hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương...

Theo ThS.BS Lê Thị Thương - Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, dù trái tim người bệnh đập trở lại nhưng tuần hoàn suy giảm nghiêm trọng kèm tổn thương đa cơ quan. Bằng việc duy trì chính xác dòng chảy và áp lực tưới máu đến gan, thận, tim, phổi, kỹ thuật này giúp ngăn chặn triệt để tiến trình hoại tử tế bào do thiếu oxy. Nhờ đó, chức năng tim và thận dần phục hồi, liều thuốc vận mạch được cắt giảm tối đa.

Đặc biệt, trong tình huống người bệnh rơi vào trạng thái chết não và gia đình đồng ý hiến tạng, việc vận hành VA-ECMO đòi hỏi kíp hồi sức phải kiểm soát cực kỳ khắt khe, vừa theo dõi sát các chỉ số huyết động, khí máu, nhiệt độ cơ thể từng phút, vừa giữ cân bằng tinh tế giữa chống đông máu và nguy cơ xuất huyết. Sự ổn định này có ý nghĩa sống còn nhằm bảo vệ nguyên vẹn chất lượng mô tạng, mở ra cơ hội ghép thành công cho những bệnh nhân đang chờ đợi”.